Estremecedor caso en Penco: apareció la madre que confió sus mellizas de 1 año a Bomberos en medio de un voraz incendio

Un estremecedor caso de una madre que le encargó a Bomberos de Coronel que pusieran a resguardo a sus dos guaguas de 1 año de edad, en medio de un voraz incendio en Penco, se dio a conocer durante las últimas horas.

El fuego rodeaba todo un sector, motivo por el que la madre le pidió a dos voluntarios que tomaran a sus dos mellizas y los llevaran a un lugar seguro, acción que llevaron a cabo sin complicaciones, incluso con la madre siguiéndolos atrás.

No obstante, en un momento la madre desapareció y no se supo más de ella, por lo que se inició una campaña exprés para dar con su paradero. Así es como se activaron las alertas, las que sirvieron para que finalmente lograran ubicarla.

Durante la madrugada de este martes 20 de enero se confirmó el hallazgo de la madre de Isidora e Isabel, además de revelarse que ambas se encuentran en un hospital de la zona, siendo atendidas por personal médico.

La mujer se encuentra en el Hospital Regional de Talcahuano, mientras que una de las mellizas fue dada de alta y la otra permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). También se supo que un tercer hijo, de 10 años, está hospitalizado.

El estremecedor caso, marcado por el riesgo extremo por el incendio, logró tener un desenlace alentador, luego de que la madre y sus guaguas fueran encontradas con vida y recibieran atención oportuna. Un final que, dentro de la tragedia, entrega algo de alivio y esperanza en jornadas que siguen manteniendo en vilo a toda la comunidad.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA