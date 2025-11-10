Este lunes se retoma formalización de gendarmes por tráfico de drogas en cárcel de Alto Hospicio

En el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio continuará este lunes la formalización de 13 gendarmes y tres civiles por el tráfico de drogas detectado en el penal de Alto Hospicio.

La investigación es encabezada por la Fiscalía Regional de Tarapacá, a través del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi), en conjunto con la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Iquique (Brianco) de la PDI, y con apoyo de Gendarmería de Chile.

El miércoles pasado, se realizó un operativo en las regiones de Tarapacá, Biobío y La Araucanía, que permitió la detención de los primeros 12 funcionarios que estarían involucrados. Posteriormente, en Cañete fue detenido otro gendarme involucrado en los hechos.

La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, informó que se trata de una banda "dedicada al tráfico ilícito de droga como delito principal, al interior del Centro de Detención de Alto Hospicio". Los delitos que se les imputan son tráfico de drogas, asociación criminal, cohecho y lavado de activos.

En los operativos se incautaron 1,5 kilos de drogas —entre cannabis sativa, cocaína base y ketamina— junto a siete armas de fuego, municiones, más de 6 mil euros y 13 millones de pesos en efectivo, además de vehículos, celulares, computadores y documentación de interés criminalístico.

Según la investigación, funcionarios de Gendarmería vendían drogas al interior del Centro de Detención Preventiva de Alto Hospicio, en coordinación con civiles encargados de distribuir las sustancias y familiares o cercanos que se encargaban de triangular los dineros obtenidos.

