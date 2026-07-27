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Estados Unidos entrega ayuda humanitaria para familias afectadas por inundaciones en la región de Coquimbo

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Se financió la compra y distribución de 500 kits de higiene y saneamiento para el hogar que beneficiaron a cientos de familias.

Estados Unidos entrega ayuda humanitaria para familias afectadas por inundaciones en la región de Coquimbo
Lunes 27 de julio de 2026 15:51
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La Embajada de los Estados Unidos en Chile inició la entrega de una donación de ayuda humanitaria destinada a apoyar a las familias afectadas por los sistemas frontales y graves inundaciones que continúan golpeando a distintas zonas de Chile.  

A través de esta donación, gestionada por el Programa de Respuesta a Desastres y Asistencia Humanitaria (RDAP, por sus siglas en inglés) del Gobierno de los Estados Unidos, se financió la compra y distribución de 500 kits de higiene y saneamiento para el hogar que beneficiaron a cientos de familias en las zonas más afectadas de la región de Coquimbo, declarada zona de catástrofe por el Gobierno de Chile.  

La implementación de esta ayuda estuvo a cargo de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), organización sin fines de lucro que coordinó la focalización de las familias beneficiarias junto al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y las autoridades locales. Las primeras entregas de ayuda a las familias afectadas comenzaron durante el pasado fin de semana.

"Estados Unidos solidariza con el pueblo chileno en este momento tan difícil. A través de esta donación, buscamos llevar alivio inmediato a las familias de la región de Coquimbo que han perdido tanto a causa de estas inundaciones. Nuestra alianza con ADRA y la coordinación con Senapred nos permite asegurar que la ayuda llegue rápido y a quienes más la necesitan", señaló el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

Finalmente, Estados Unidos indicó que "reafirma su compromiso con el pueblo chileno en estos momentos difíciles y continuará trabajando junto a las autoridades nacionales y locales para apoyar la recuperación de las comunidades afectadas por esta emergencia".

(Imagen: Embajada de Estados Unidos en Chile)

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