Estados Unidos entrega ayuda humanitaria para familias afectadas por inundaciones en la región de Coquimbo

La Embajada de los Estados Unidos en Chile inició la entrega de una donación de ayuda humanitaria destinada a apoyar a las familias afectadas por los sistemas frontales y graves inundaciones que continúan golpeando a distintas zonas de Chile.

A través de esta donación, gestionada por el Programa de Respuesta a Desastres y Asistencia Humanitaria (RDAP, por sus siglas en inglés) del Gobierno de los Estados Unidos, se financió la compra y distribución de 500 kits de higiene y saneamiento para el hogar que beneficiaron a cientos de familias en las zonas más afectadas de la región de Coquimbo, declarada zona de catástrofe por el Gobierno de Chile.

La implementación de esta ayuda estuvo a cargo de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), organización sin fines de lucro que coordinó la focalización de las familias beneficiarias junto al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y las autoridades locales. Las primeras entregas de ayuda a las familias afectadas comenzaron durante el pasado fin de semana.

"Estados Unidos solidariza con el pueblo chileno en este momento tan difícil. A través de esta donación, buscamos llevar alivio inmediato a las familias de la región de Coquimbo que han perdido tanto a causa de estas inundaciones. Nuestra alianza con ADRA y la coordinación con Senapred nos permite asegurar que la ayuda llegue rápido y a quienes más la necesitan", señaló el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

Finalmente, Estados Unidos indicó que "reafirma su compromiso con el pueblo chileno en estos momentos difíciles y continuará trabajando junto a las autoridades nacionales y locales para apoyar la recuperación de las comunidades afectadas por esta emergencia".

(Imagen: Embajada de Estados Unidos en Chile)

PURANOTICIA