Establecimientos de Antofagasta siguen sin clases debido a corte de agua potable

El Ministerio de Educación informó que a partir de este jueves 27 de febrero se restablecerán normalmente las clases en aquellos establecimientos educativos de todo el país que ya comenzaron su año escolar entre las regiones de Arica y Parinacota y Los Lagos.

Sin embargo, seguirán sin clases algunos establecimientos de la comuna de Antofagasta que se encuentran con interrupción del servicio de agua potable, como consecuencia del corte de suministro eléctrico del martes 25 de febrero.

Se trata de los establecimientos privados Instituto Santa María y colegio Hrvatska Skola San Esteban y los particular subvencionados colegio Providencia, The Giant School, The Antofagasta Baptist College, Harvet Christian School, Escuela Presbiteriana y colegio Corazón De María.

Este miércoles, Aguas Antofagasta suspendió “hasta nuevo aviso” la reposición del servicio tras verse afectada por el apagón, por lo que hay cerca de 59 mil clientes sin suministro de agua potable.

Ante esta situación, Aguas Antofagasta activó su Plan de Contingencia con 52 puntos de reparto de agua potable. La empresa informó que “debido a la inestabilidad y falla eléctrica nacional, el proceso de reposición de agua potable en los sectores afectos se encuentra suspendido hasta nuevo aviso”.

