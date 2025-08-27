Establecen penas que suman 137 años de presidio para ocho condenados por secuestro de empresario en Rancagua

Este miércoles se conoció la sentencia por un total de 137 años de presidio contra los ocho ciudadanos extranjeros que fueron condenados, el pasado 8 de agosto por el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua, por el secuestro del empresario Rudy Basualdo, ocurrido el miércoles 8 de noviembre de 2023, en la región de O’Higgins.

La sentencia fue de 13 años por el secuestro agravado del trabajador, además de 3 años y un día de presidio efectivo por asociación criminal.

Con esto, la Fiscalía de O’Higgins consiguió la primera condena en el país por asociación criminal por hechos ocurridos posterior a la modificación legal que sanciona este ilícito.

“Es la primera condena que se dicta en el país ya bajo esta nueva figura. Y lo que nos tiene también más conformes es la pena que se ha impuesto respecto del delito de secuestro agravado, por el cual se ha condenado a los ocho acusados a 13 años de presidio mayor en su grado medio", destacó el fiscal regional Aquiles Cubillos.

Luego añadió: “Por tanto, las penas que ha dictado hoy el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua suman en total 137 años de privación de libertad”.

