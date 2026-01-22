Essbio anunció corte de agua en Tomé por accidente de técnico en estanque: habría sido succionado por ducto

Un operativo de emergencia se desplegó este jueves en la comuna de Tomé, región del Biobío, luego de la desaparición de un trabajador mientras realizaba labores de mantenimiento en un estanque de agua potable perteneciente a la empresa Essbio.

El buzo que realizaba labores de mantención habría sido succionado por ductos de agua potable en el Cerro Estanque.

La compañía confirmó el hecho mediante un comunicado, señalando que “con pesar, Essbio informa que esta tarde, un técnico especializado en trabajo sumergido perteneciente a la empresa contratista Ápala Marine, sufrió un accidente mientras ejecutaba labores de mantenimiento en un estanque de la compañía ubicado en Tomé”.

Tras la situación, “la empresa activó sus protocolos de emergencia y dio aviso a las autoridades correspondientes”.

Debido a la contingencia, la sanitaria indicó que “se ha procedido a un corte de agua potable por fuerza mayor para la comuna de Tomé”, medida que fue adoptada como parte de los protocolos de seguridad.

Hasta el lugar llegaron equipos de la PDI, Carabineros y Bomberos, que desplegaron buzos especializados y comenzaron el vaciado del estanque para facilitar las labores de búsqueda. El tercer comandante de Bomberos de Tomé, Francisco Fuentes, explicó a T13 que las tareas de rastreo continuaban, mientras el trabajador llevaba más de cuatro horas desaparecido.

La emergencia también fue confirmada por el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, quien señaló que “tuvimos una contingencia que no tiene relación con los incendios forestales, pero lamentable lo que está sucediendo en la búsqueda de este buzo que estaba desarrollando estas tareas en un tanque de Essbio. El protocolo indica el vaciado del mismo y el corte del agua como protocolo de seguridad”.

Asimismo, la autoridad informó que solicitó a la empresa sanitaria claridad respecto a la reposición del servicio. “He pedido a Essbio que efectivamente a la brevedad nos informe cuándo va a volver el suministro (...) a ninguna familia le falte agua potable, electricidad ni alimentación. Tener este impacto hoy día es parte de lo que puede pasar, pero tenemos que actuar articuladamente”, agregó.

Las labores de búsqueda del trabajador continúan mientras se mantienen las coordinaciones con las autoridades y los equipos de emergencia.

(Imagen: @drt_biobio)

