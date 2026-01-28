Esposa de trabajador desaparecido tras naufragio del “Koñimo” exige explicaciones: “Necesitamos que esto se aclare”

La esposa de uno de los trabajadores desaparecidos tras el hundimiento del catamarán “Koñimo” en el estuario Reloncaví, en Cochamó, región de Los Lagos, manifestó su desconcierto por lo ocurrido y exigió explicaciones por la tragedia.

Yessenia León, esposa de Marcelo Argel, bombero de Quemchi y trabajador de la empresa Agua Santa que permanece desaparecido, aseguró que han recibido muy poca información.

“Yo lo que pido como esposa, lo principal que quisiera es tener a mi esposo, eso es lo primero que quisiera tener. Y si el resultado es negativo, yo me voy hasta las últimas consecuencias, porque no sabemos qué es lo que estaba pasando con las embarcaciones”, manifestó León a TVN.

La mujer hizo ver que no han tenido más información de lo ocurrido y desconocen qué ocurrió para que el catamarán terminara a 40 metros de profundidad y su marido desaparecido junto a otros dos trabajadores.

En total, ocho personas se encontraban en la embarcación que transportaba trabajadores que prestaban servicios de mantención de infraestructura a centros de cultivo de Salmones Austral al momento del naufragio.

Dos de los tripulantes lograron llegar a la orilla a salvo y, en las labores de rescate posteriores, se recuperaron los cuerpos de tres fallecidos por el hundimiento.

“Dicen que nos sonaron las alarmas ¿Dónde están las alarmas, dónde están los sistemas de seguridad? No pueden decir que ellos estaban bebiendo, porque el capitán no dejaba que ellos bebieran, era lo principal que tenían. Ellos no podían beber en la embarcación. Entonces, ellos tienen que respondernos a nosotros como familia", aseguró Yessenia León.

En declaraciones a la prensa durante los operativos, la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, explicó que dos de las víctimas fueron encontradas al interior de la nave sumergida y sin chaleco salvavidas.

León insistió en la necesidad de respuestas, pues “no creo que sea un caso fortuito, no creo que sea algo que simplemente sucedió porque ellos estaban en la orilla. Ellos siempre estaban cumpliendo con los procedimientos. Necesitamos que esto se aclare. Sabemos que va a pasar un tiempo, esperemos que sea poco tiempo”.

PURANOTICIA