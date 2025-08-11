Escándalo en Graneros: Investigan a concejala por presentar licencias médicas firmadas por un médico fallecido

Una concejala de Graneros, identificada como Thae Loiza, quedó con arresto domiciliario nocturno mientras se investiga su presunta participación en el delito de fraude al fisco. La autoridad es acusada de utilizar licencias médicas fraudulentas para justificar sus ausencias a los concejos municipales, lo que le habría permitido recibir su remuneración de manera íntegra.

El fiscal a cargo del caso, Javier Von Bischoffshausen, detalló que, gracias al trabajo del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), se pudo establecer que la edil "presentó en al menos 13 ocasiones certificados médicos falsos para poder justificar sus inasistencias". Esta situación le habría permitido obtener "de manera indebida más de dos millones y medios de pesos pagados por el municipio".

En el detalle de la acusación, el persecutor apuntó que en 10 de los casos, Loiza habría utilizado un certificado de un médico que ya se encontraba fallecido al momento de ser emitido, mientras que en otras tres ocasiones presentó documentos de un médico que sí trabaja en la región. "La estamos investigando tanto por el delito de fraude para obtener estas remuneraciones, como por utilizar certificado médico falso", precisó el fiscal.

