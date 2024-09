Entregan departamentos de nuevo condominio a 12 familias damnificadas por el megaincendio en Viña del Mar

12 familias viñamarinas damnificadas del megaincendio recibieron las esperadas llaves de sus departamentos definitivos en el condominio “Terrazas de Uno Norte 2", del programa de Integración Social y Territorial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Esta gestión del Serviu y la Seremi Minvu, forma parte del Plan de Reconstrucción que en este caso permite utilizar viviendas en stock de proyectos de Integración Social para avanzar en soluciones rápidas para las familias damnificadas que ya contaban con un subsidio.

En ese sentido, la seremi de la cartera de Vivienda, Belén Paredes Canales, expresó que “seguimos trabajando en concretar el Plan de Teconstrucción en lo que concierne a entregar viviendas a las familias que lo perdieron todo. Entregamos 12 llaves del proyecto Terraza Uno Norte 2. Se lo entregamos a familias que hace mucho tiempo tenían su subsidio en la mano y no podían aplicarlo. Este proyecto, además, es parte del programa de Integración Social y Territorial, por lo que va a permitir que las familias cuenten con viviendas de alto estándar y adecuadas a sus características. Esta es una de las herramientas que hemos puesto a disposición dentro de la reconstrucción y esperamos que con esto pueda iniciarse una nueva vida a los afectados”.

El director regional de Serviu, Rodrigo Uribe Barahona, indicó que la labor del servicio que dirige estará orientada, en una de sus líneas de trabajo, a fortalecer la difusión de la oferta habitacional. “Hemos venido trabajando con las familias del incendio de febrero pasado y una de las vías que tenemos es que se puedan incorporar a los proyectos integrados DS19. En esto hemos focalizado algunos proyectos que nos parecen importantes, como Terrazas de Uno Norte, donde entregamos a 12 familias los departamentos. Vamos a seguir en esa línea porque nos parece que es importante poder dar cuenta de la oferta habitacional que tenemos en la región, que es de alta calidad y alto estándar, para que se puedan integrar”.

Por su parte, el gerente técnico para la reconstrucción, Patricio Coronado, señaló que “se trata de departamentos de muy buena calidad ubicados en Canal Beagle. Quiero agradecer especialmente al Minvu, al Serviu, por la gestión que hicieron para que estas familias pudieran tener rápidamente su alternativa habitacional. Nosotros esperamos avanzar más rápidamente. Esperamos entregar muchas de estas alternativas habitacionales en el corto plazo. Por lo tanto, este es un primer paso bastante significativo y bastante importante, no solamente para nosotros como gobierno, sino que también para las familias que son las que tienen que recibir este apoyo estatal”.

Tras recibir las llaves, las familias recorrieron los espacios comunes y visitaron sus departamentos, los cuales van desde los 46,46 hasta los 61,36 metros cuadrados. Además, el condominio cuenta con juegos infantiles, zonas de plazas activas, locales comerciales, bicicleteros y un circuito de miradores.

En representación de los vecinos, Mauricio Figueroa manifestó estar muy contento. “Feliz, porque han sido dos veces las que me he quemado, primero el 2012 y ahora este 2024. Es un logro tener las llaves de mi departamento. Estoy agradecido, porque esto va a ser para mis nietos en el futuro. Emocionado, no importa lo que uno haya esperado”.

