Entregan cuerpo de trabajador portuario que falleció en el incendio forestal en la localidad de Lirquén

El Servicio Médico Legal entregó el cuerpo de un fallecido en el incendio de Perco-Lirquén, en la región de Biobío. Se trata de la primera víctima entregada a sus familiares.

Al lugar llegaron familiares y amigos de la víctima, identificada como César Monsalves, quien era un trabajador portuario que se desempeñaba hace 15 años en el puerto de Lirquén.

Un colega del fallecido, Fernando Mora, relató que "era mi compañero, mi amigo; él trabajaba por letra junto a mi persona. Por más de 15 años trabajamos juntos en el puerto”.

“Una lamentable pérdida (…) en esta ocasión no pudo contra lo que estaba delante de él. Luego de salir del departamento, fueron a hacer cortafuegos. De la nada volvió al departamento, pero el calor, seguramente el humo, lo asfixió de una”, manifestó.

Los restos del trabajador serán trasladados a Santiago, mientras que las entregas e identificaciones de otros cuerpos seguirán durante esta semana.

PURANOTICIA