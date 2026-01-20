Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Entregan cuerpo de trabajador portuario que falleció en el incendio forestal en la localidad de Lirquén

Entregan cuerpo de trabajador portuario que falleció en el incendio forestal en la localidad de Lirquén

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Se trata de César Monsalves, quien era un trabajador portuario que se desempeñaba hace 15 años en el puerto de Lirquén.

Entregan cuerpo de trabajador portuario que falleció en el incendio forestal en la localidad de Lirquén
Martes 20 de enero de 2026 18:49
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

El Servicio Médico Legal entregó el cuerpo de un fallecido en el incendio de Perco-Lirquén, en la región de Biobío. Se trata de la primera víctima entregada a sus familiares.

Al lugar llegaron familiares y amigos de la víctima, identificada como César Monsalves, quien era un trabajador portuario que se desempeñaba hace 15 años en el puerto de Lirquén.

Un colega del fallecido, Fernando Mora, relató que "era mi compañero, mi amigo; él trabajaba por letra junto a mi persona. Por más de 15 años trabajamos juntos en el puerto”.

“Una lamentable pérdida (…) en esta ocasión no pudo contra lo que estaba delante de él. Luego de salir del departamento, fueron a hacer cortafuegos. De la nada volvió al departamento, pero el calor, seguramente el humo, lo asfixió de una”, manifestó.

Los restos del trabajador serán trasladados a Santiago, mientras que las entregas e identificaciones de otros cuerpos seguirán durante esta semana.

PURANOTICIA

Cargar comentarios