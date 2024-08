Entregan 157 catres clínicos para atención domiciliaria en las comunas de La Ligua y Viña del Mar

El Gobierno Regional de Valparaíso realizó la entrega de nuevos catres clínicos, en esta oportunidad en la comuna de La Ligua, con el objetivo de continuar apoyando la red de salud pública primaria de la zona y a las familias que tienen a su cuidado personas con dependencia severa que necesitan una cama adecuada e implementos para mejorar su calidad de vida.

En esta segunda entrega, que beneficiará a 57 familias con pacientes dependencia severa, el gobernador Rodrigo Mundaca señaló “esto es una política pública que viene implementando el Gobierno Regional hace varios años y es tremendamente significativo. Ya hicimos una primera entrega en la provincia de San Felipe y Los Andes, Marga Marga y San Antonio; y esta es nuestra quinta entrega en la comuna de Petorca. Son 57 en la comuna de La Ligua, 14 en la comuna de Cabildo, 12 de Petorca, 7 en Papudo y 5 en Zapallar para un total de 95 catres clínicos en la Provincia de Petorca”.

La máxima autoridad regional agregó que “es muy simbólico esto porque en la práctica lo que hace el Gobierno Regional junto con el Servicio de Salud Viña del Mar- Quillota- Petorca, es restituir la dignidad a aquellas personas que tienen dependencia severa, pero también restituir la dignidad a quienes tienen la labor de cuidarlos. En Miraflores vamos a entregar 100 catres clínicos también y nos parece que es tremendamente necesario. Cada vez que entregamos estos catres la emoción nos embarga porque vemos la emoción de quienes tiene la labor de cuidar a las personas que tienen dependencia severa y creo que la sociedad chilena en su conjunto tiene un deber y un compromiso ético y moral de poder hacerse cargo de esas personas parientes o no parientes que requieren de cuidados”.

Estas unidades entregadas constan de catre clínico, mesa para comer, escabel y colchón antiescaras, con un volumen aproximado de 0.95 de ancho, 2.19 de largo y de 0.55 cm de altura, 2 metros cuadrados con un peso bruto de aproximadamente 40 kilos.

La directora del Servicio de Salud viña del Mar-Quillota-Petorca, Andrea Quiero, comentó que “creo que las palabras de nuestro Gobernador Rodrigo Mundaca apuntan a lo importante, estamos aquí para emocionarnos porque con las decisiones que hemos tomado en relación poner el énfasis, el propósito de las políticas públicas, en donde las personas pueden mejorar sus vidas en lo inmediato es lo importante”.

Por su parte, el alcalde de La Ligua, Patricio Pallares, agradeció al Gobernador Regional y a los y las consejeros regionales “que han hecho posible darle dignidad a cada una de las personas que hemos pasado por esto, tener un familiar postrado por 10 meses o años es desgastante; y hoy cuando les tocaba recibir, es tanto lo que uno contiene durante tiempo que cuando llega este momento uno de desahoga, yo lo digo porque pase por esto. Me alegro por estos catres clínicos, también por las capacitaciones muchos van a poder tener un trabajo con esto después de haber cuidado a sus padres. Nosotros como municipio también hemos apoyado bastante con pañales, leche, medicamentos”.

Así mismo, Marta Muñoz, beneficiaria en esta entrega, señaló estar “muy agradecida de este programa, ha sido muy significativo porque me siento muy acompañada, hemos salido adelante juntos en todo momento. Esta cama me va a traer mucho bienestar a mi y a mi paciente que es mi tía, soy la única persona que tiene, por eso me emociono, me he sentido muy apoyada”.

A esta entrega realizada en el Cesfam de La Ligua se suma el aporte de estos modelos de catres clínicos en la comuna de Viña del Mar, lo que representa un total de 157 de estas unidades para la red APS del Servicio de Salud Viña del Mar- Quillota-Petorca por una inversión del Gobierno Regional de $1.172.150.000 de pesos.

Esta inversión permitirá una atención domiciliaria más eficiente y cómoda, mejorando significativamente la calidad de vida de las personas con dependencia severa; así como el fortalecimiento de la Atención Primaria pues se refuerza la capacidad de respuesta de los centros de salud, optimizando los recursos y ampliando la cobertura de servicios domiciliarios en la región.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, resaltó también la iniciativa, indicando que “en Viña del Mar atendemos a 260.000 personas dentro de la Atención Primaria de Salud y la mayoría de ellas son personas que altamente vulneradas y –además- sin la capacidad económica (…) y ahora entregando 100 catres, imagínate tú, que sólo en Miraflores hay del orden de 160 personas que están en esta situación, inmovilizados severos, entonces para nosotros es un alivio”.

Finalmente, la consejera regional Tania Valenzuela valoró esta entrega y el rol que jugó el Consejo Regional (CORE) al impulsar y aprobar este proyecto, concluyendo que “Pese a no ser parte de las atribuciones habituales del GORE, nosotros quisimos responder a la necesidad que tienen las familias que no pueden costear estos equipos en sus hogares”.

