Encuesta Signos al detalle: Amplia ventaja de Ripamonti en Viña, Gobernación Regional se definiría en segunda vuelta y escenario abierto en Valparaíso

Una nueva versión de la Encuesta Signos se dio a conocer esta semana a prácticamente un mes de la elección de alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores que se realizará en octubre próximo.

El sondeo fue realizado entre el 15 y el 20 de septiembre, es decir en plenas fiestas patrias y alcanzó un sondeo de 1.687 casos a nivel regional, 432 solo en la comuna de Viña del Mar y 402 en la comuna de Valparaíso, así se desprende de su ficha técnica a la que tuvo acceso Puranoticia.cl

La encuesta dice tener un 2,4 punto de error porcentual para la muestra regional y 4,7 puntos porcentuales para las muestras comunales, en este caso la del Puerto y la ciudad jardín.

La encuesta mide la percepción de la ciudadanía sobre el progreso de la Región Valparaíso, según los encuestados un 52,7% responde que se está retrocediendo, mientras que un 28,3% dice que la región está progresando y un 19% dice que se mantiene igual.

En relación a la misma pregunta sobre la percepción de progreso, pero esta vez en las comunas, un 45,1% dice que su comuna está retrocediendo, un 33,7% dice que está progresando y un 21,2% contestó qué se mantiene igual.

GOBERNACIÓN REGIONAL EN SEGUNDA VUELTA

Ante la pregunta si el próximo domingo hubiera elecciones para Gobernador, ¿Por quién de las siguientes personas usted votaría?, el primer lugar lo logra el actual Gobernador Rodrigo Mundaca con un 27,6% de las preferencias seguido por la candidata de Chile Vamos María José Hoffmann con un 13,8%.

En tercer puesto aparece el actual Consejero Regional Manuel Millones con un 9,7% y en cuarto puesto la carta del partido Republicano Francesco Venezian con un 8,6%.

La quinta posición sorprende Felipe Ríos con un 6,2%, más atrás viene Octavio González con un 2,8%.

Extrañamente se agrega la opción que dice “tiene dudas entre dos o más candidatos” que marca un 20,7%, mientras que un 8,1% dice “no conocer a todos los candidatos” y un 2,5% indicó que “no irá a votar”

La encuesta revela que no habría ganador en primera vuelta y que quienes pasarían a una eventual segunda vuelta sería Mundaca y Hoffmann.

Otro dato interesante de esta pregunta es que sumados los tres candidatos de la izquierda suman un 36,6%, mientras que los tres de derecha llegan al 32,1%.

La gran interrogante salta en la opción de ese 20,7% que dice tener duda entre dos o más candidatos. Eso sumado al 8,1% que dice no conocer a los candidatos deja prácticamente a un tercio de los encuestados si un candidato elegido a poco más de un mes de la elección.

VALPARAÍSO

La misma encuesta Signos al consultar por la opción a la alcaldía de Valparaíso muestra un cuadro realmente cerrado pero con variados números por analizar.

El primer puesto es para la carta del Frente Amplio que ganó las primarias Camila Nieto con un 18.3%, sin embargo le aparece prácticamente al lado la denominada “delfín” de Jorge Sharp, nos referimos a Carla Meyer que aparece con un 18,1% y en tercer puesto Rafael González con un 14,3%, solo cuatros puntos abajo, sin embargo la misma encuesta dice que el margen de error es de un 4,7 puntos, es decir perfectamente se podría hablar de un triple empate en el Puerto, aunque el denominado “aroma de mujer” parece dominar las opciones.

Más atrás aparece la carta del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela con tan solo un 5,2%, más atrás Zuliana Araya con un 4,3%, Marcela Figueroa con un 4,2%, Rodrigo Díaz Yubero con un 2,1% y Alexis Oliveros también con un 2,1%.

En este caso un 31,4% de los consultados no se definió por ninguno de los candidatos. 15,3% dijo no conocerlos a todos, un 13,3% dijo tener dudas entre dos o más opciones y un 2,8% dijo que no votaría.

VIÑA DEL MAR SIN COMPETENCIA PARA RIPAMONTI

Por su parte en Viña del Mar los resultados de la encuesta Signos revelarían que la actual alcaldesa Macarena Ripamonti prácticamente pareciera no tener competencia en su camino a la alcaldía al obtener una ventaja de nueve puntos sobre la segunda opción.

En el sondeo Ripamonti obtiene un 39,7% de las preferencias, Poduje por su lado llega a un 30,8% y en tercer puesto Manuel Díaz obtendría un 3.1%.

