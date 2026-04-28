Encuentran tres cuerpos tras remoción de escombros por incendio en casa de Quellón

Tres muertos y un herido fue el saldo de un incendio estructural que destruyó dos viviendas en la comuna de Quellón, región de Los Lagos.

Por causas que están siendo investigadas por expertos de Bomberos, las llamas surgieron en uno de los inmuebles ubicados en calle Ignacio Carrera Pinto.

Rápidamente, el fuego se propagó a una vivienda vecina, que también resultó destruida, junto con causar daños menores en una iglesia evangélica.

Bomberos de Quellón concurrió a combatir las llamas y luego de 40 minutos, en la remoción de los escombros, se encontraron los cuerpos de tres personas.

De momento, se desconoce la identidad de las personas halladas en la vivienda.

Además, una persona fue trasladada con lesiones leves hasta el Hospital de Quellón. Carabineros inició la investigación por la muerte de las tres personas.

PURANOTICIA