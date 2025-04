Encuentran la balsa de emergencia de la embarcación "Bruma" en Coronel: Estaba cerrada y sin la tripulación

Equipos de búsqueda encontraron este viernes la balsa de emergencia de la lancha “Bruma” en la que se transportaban siete pescadores de Coronel que aún siguen desaparecidos. El implemento de seguridad estaba sin uso por lo que se pierden las esperanzas de encontrar sobrevivientes.

El dirigente de los pescadores de Constitución Erick Letelier confirmó que la Armada le informó a las familias que uno de los hallazgos de este viernes fue la balsa de rescate, aunque lamentablemente no se activó, estaba cerrada.

“Andan muchos comentarios que los pillaron... eso no es así. La esperanza que teníamos... la balsa se encontró, está cerrada. Es terrible para la pesca artesanal, para sus familias”, expresó.

“Constitución está con muchas dudas y por eso me tomé la patudez de venir aquí y contar esto. La búsqueda sigue, no ha parado, pero es terrible. Para mí es un dolor tremendo también. Le digo a la gente de Constitución que no pierda la esperanza”, agregó.

El pasado fin de semana se encontró semihundida la lancha “Bruma” en Coronel, donde se transportaban siete pescadores artesanales.

Desde el primer minuto, dirigentes de agrupaciones de pescadores han dicho que la lancha pudo haber sido impactada por una embarcación mayor. Con el correr de los días, el abogado que los representa presentó una querella por homicidio contra el capitán del barco “Cobra”, que habría estado involucrado en el hecho.

Desde aquella embarcación han negado su responsabilidad en los hechos y han dicho que las abolladuras corresponden a los años de uso que tiene el barco.

Este jueves, el Juzgado de Garantía de Coronel decretó la incautación de la embarcación, la que será periciada por la fiscalía.

PURANOTICIA