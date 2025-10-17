Encuentran helicóptero Black Hawk de la FACh en Campo de Hielo Sur: un fallecido y tres sobrevivientes

La aeronave fue encontrada este viernes con sus cuatro tripulantes en el interior. Equipos PARASAR realizan labores de rescate, mientras la Fuerza Aérea brinda apoyo a las familias y recopila antecedentes del accidente.
La Fuerza Aérea de Chile informó que fue ubicado el helicóptero Black Hawk perdido el jueves en el Campo de Hielo Sur, Región de Aysén. Uno de los tripulantes falleció y tres sobrevivieron.
En un comunicado, la FACH indicó que "durante horas de esta mañana se logró ubicar el helicóptero MH-60M Black- Hawk que se encontraba desaparecido en el sector de Campos de Hielo Sur. La aeronave fue hallada con sus cuatro ocupantes en el interior, encontrándose tres con vida y lamentablemente uno de ellos fallecido".
Añadió que "en estos momentos se están realizando labores de rescate empleando para ello aeronaves y personal PARASAR. Adicionalmente, la Institución se encuentra brindando asistencia y apoyo a las familias de nuestros Camaradas accidentados".
Finalmente, indicó que "la Fuerza Aérea de Chile reitera su compromiso de mantener informada a la opinión pública, por lo que se encuentra recabando mayores antecedentes, para ser dados a conocer en cuanto estén disponibles".
