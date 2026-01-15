Encuentran golpeado en su casa a adulto mayor considerado testigo clave en el caso de Julia Chuñil

La tarde de este jueves se confirmó que un adulto mayor, considerado testigo clave en el caso de Julia Chuñil, fue encontrado golpeado en su casa y llevado a un centro asistencial de la región de Los Ríos.

Se trata de un hombre de 90 años que, en el relato del exyerno de la activista medioambiental, habría sido víctima de un robo por parte de un hijo de Chuñil, Javier Troncoso Chuñil el 8 de noviembre de 2024.

La acusación de la Fiscalía consigna que, tras la intervención de Julia, Javier la atacó estrangulándola hasta quitarle la vida.

Según los primeros antecedentes, el hombre fue hallado en su casa con distintos golpes y heridas de gravedad, por lo que debió ser trasladado hasta el Hospital base de Valdivia.

PURANOTICIA