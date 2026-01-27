Encuentran cuerpo de otro tripulante desaparecido tras hundimiento de embarcación en Estuario de Reloncaví

La madrugada de este martes se registró el hundimiento de la embarcación "Koñimo I" en el Estuario de Reloncaví, en la región de Los Lagos.

El accidente dejó, hasta el momento, dos personas fallecidas y cuatro desaparecidas.

La nave pertenece a la empresa Koñimo, que presta servicios de mantención de infraestructura a centros de cultivo de Salmones Austral.

La Gobernación Marítima de Puerto Montt confirmó durante la tarde de este martes el segundo deceso y detalló que los cuerpos fueron recuperados desde el área de emergencia y entregados a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Por su parte, la compañía expresó en un comunicado que "lamentamos profundamente el fallecimiento de dos de los tripulantes y la desaparición de cuatro personas tras el hundimiento de la embarcación”.

Según la firma, el hecho ocurrió alrededor de las 04:00 horas “por razones que están siendo investigadas por las autoridades”.

El documento añade que "de acuerdo con la información que se nos ha entregado, la nave se habría hundido mientras se encontraba fondeada a unos 70 metros de la orilla y bajo condiciones climáticas normales”.

La empresa subrayó que “Koñimo es una empresa especializada en labores de mantención de infraestructura que nos presta servicios de manera esporádica y cuya embarcación contaba con todos sus permisos al día”.

Salmones Austral precisó que “las labores en nuestro centro finalizaron a las 18:00 horas del día lunes, por lo que al momento del hundimiento la tripulación se encontraba descansando al interior de la nave Koñimo I”.

La compañía informó además que ha desplegado “todos nuestros recursos humanos y técnicos” para colaborar en las labores de rescate, incluyendo ROV submarinos, embarcaciones de apoyo y buzos especializados. “Estos equipos se mantienen desplegados y a disposición de las autoridades para contribuir en la búsqueda de los cuatro tripulantes desaparecidos”, señaló.

El comunicado concluye señalando que “como compañía, mantendremos nuestros equipos a disposición de las autoridades por el período que sea necesario y hemos solicitado a la empresa Koñimo que realice una investigación que permita esclarecer lo ocurrido”.

PURANOTICIA