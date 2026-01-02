Encuentran cuerpo de joven que estaba desaparecido y de hombre que cayó de una moto de agua al lago Llanquihue

Durante la tarde de este viernes, la Armada informó el hallazgo de las dos personas desaparecidas durante las últimas 24 horas en el Lago Llanquihue, comuna de Puerto Varas, en la región de los Lagos.

El primer operativo que se encontraba en curso se activó el jueves, tras perderse el rastro de un joven de 19 años, que practicaba con una tabla de Stand Up Paddle en el sector de Onces Bellavista del lago.

Tras intensas labores de rebusca por parte de unidades navales y personal especializado, fue hallado el cuerpo sin vida a las 15:30 horas de este viernes.

En tanto, el segundo caso corresponde a un hombre de 45 años, que practicaba deportes náuticos en el sector de río Pescado del lago.

Luego el despliegue de los equipos de emergencia, se confirmó el hallazgo de la persona fallecida a eso de las 14:00 horas.

La Armada reiteró el llamado a los residentes y turistas a extremar las medidas de precaución durante esta temporada estival y recordó que es imperativo utilizar siempre elementos de seguridad, como chalecos salvavidas en cualquier actividad náutica.

Además, llamó a respetar las zonas aptas para el baño y evitar conductas de riesgo en el agua para evitar que hechos como estos vuelvan a ocurrir.

(Imagen: Armada)

PURANOTICIA