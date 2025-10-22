Enami informa que derrame de ácido sulfúrico en la planta de El Salado no provocó daños a vecinos

La Empresa Nacional de Minería (Enami) informó la mañana de este miércoles que el derrame de ácido sulfúrico en la planta de El Salado, Región de Atacama, fue solucionado y que no hubo daños a los terrenos colindantes.

El derrame se produjo a las 21 horas debido a la rotura de una cañería que transportaba el ácido sulfúrico y su contacto con el agua en una pileta decantadora produjo emanación de gases tóxicos.

Al respecto, la empresa declaró que "el incidente se produjo en el interior de la planta de Enami sin afectación a terrenos colindantes y la emergencia ha sido resuelta con recursos propios de la compañía".

Añadió que "se aplicaron todos los protocolos para este tipo de eventos y tanto las personas que trabajan en Enami como aquellas pertenecientes a empresas contratistas no fueron afectadas. No fue necesaria la evacuación de viviendas aledañas".

También informó que a planta está operativa en un 80% y solo se encuentra restringida el área afectada.

Además, se inició una investigación para determinar el origen de los hechos dando aplicación a todos los protocolos ambientales asociados.

Finalmente, Enami recalcó que "ha tenido plena colaboración con las autoridades y mantendrá comunicación permanente con los vecinos".

