En Temuco: Jóvenes denuncian espionaje en departamento arrendado tras encontrar cámara en la pared

La Fiscalía Regional de La Araucanía ha iniciado una investigación a raíz de una grave denuncia presentada por dos jóvenes estudiantes en Temuco. Las mujeres acusan haber sido espiadas en un departamento que arrendaban, tras descubrir un dispositivo de grabación oculto dentro de un mural de madera que se encontraba en una de las habitaciones.

El fiscal Felipe González confirmó el hallazgo, explicando que la cámara no era visible a simple vista y que las víctimas la encontraron tras una cuidadosa inspección. Además, la autoridad precisó que el dispositivo permitía obtener imágenes de forma automática y ser monitoreado desde un teléfono celular. La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI se ha hecho cargo de la investigación, incautando las imágenes obtenidas para dar con el responsable.

De comprobarse el delito de espionaje, el autor del ilícito arriesga penas que van desde los 61 días hasta los 5 años de prisión. La gravedad de las posibles consecuencias legales subraya la seriedad con la que las autoridades están abordando este caso, buscando proteger la privacidad de las víctimas y disuadir este tipo de crímenes.

PURANOTICIA