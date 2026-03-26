En prisión quedaron siete sujetos que vendían ketamina por Instagram en Calama

En prisión preventiva quedaron los siete detenidos por carabineros de OS7 El Loa por la venta de ketamina en Calama. Un octavo imputado, en cuyo poder se encontró armamento prohibido y municiones, quedó con arresto domiciliario total.

Tras detectar que los imputados comercializaban droga a través de un grupo cerrado de Instagram, Carabineros y la Fiscalía de Calama activaron una serie de diligencias que condujeron a la detención de tres sujetos justo en momentos que entregaban un frasco de este anestésico en la vía pública.

Nuevas acciones investigativas realizadas a continuación permitieron la detención de otros cinco partícipes que mantenían en su poder más de esta sustancia, tanto en su versión líquida, como en polvo, además de armamento adaptado y hechizo.

Como resultado de la pesquisa se logró la incautación de 57 frascos de ketamina, 34 bolsas de nylon contendedoras de 37 gramos y 100 miligramos de la droga, tres vehículos y dinero en efectivo, entre otros elementos.

Todos fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de Calama que, además de las medidas cautelares de prisión preventiva, dispuso un plazo de 120 días para el cierre de la investigación.

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