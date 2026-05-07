En prisión preventiva quedó uno de los cinco detenidos en operativo en Temucuicui

El Juzgado de Garantía de Collipulli dejó en prisión preventiva a uno de los cinco detenidos en el operativo realizado en la comunidad de Temucuicui, en Ercilla.

La Fiscalía Regional de La Araucanía lo formalizó por robo con intimidación reiterado, incendio y disparos injustificados. En tanto, los otros cuatro imputados quedaron con cautelares menos gravosas, tras ser formalizados por receptación de vehículo y microtráfico de drogas.

Según la fiscalía, tres imputados forman el clan familiar de los Queipul Huenchullán, dedicado al robo de automóviles en la región. Se trata de Rosa Huenchullan (45), su pareja Luis Queipul (55) y Aliwenko Queipul Huenchullan (18), hijo de ambos. Este último quedó en prisión preventiva, mientras que sus padres recibieron arresto domiciliario.

Se les investiga por asaltos ocurridos en agosto, octubre y diciembre del año pasado en esa zona de La Araucanía. Otros dos integrantes del clan, Aukaman Huenchullan (18) y su pareja, se encuentran prófugos.

El operativo, calificado como histórico, contó con la participación coordinada de personal del GOPE, OS-9, Control de Orden Público (COP) y unidades territoriales a bordo de vehículos blindados, en el marco de una investigación por diversos delitos de alta connotación.

Se incautaron diversas evidencias de interés criminalístico, entre ellas vestimenta asociada a los delitos investigados, teléfonos celulares, chalecos antibala y sustancias ilícitas, estas últimas en proceso de confirmación.

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