En prisión preventiva quedó sujeto sorprendido trasladando ketamina y cocaína en un bus interprovincial en la ruta 5 Sur en Ñuble

El Juzgado de Garantía de Chillán dictó la medida cautelar de prisión preventiva para un sujeto que fue formalizado por tráfico de drogas tras ser sorprendido transportando ketamina y cocaína en un bus interprovincial.

La fiscal (s) de Chillán, Valentina Hormazábal, detalló que a las 0:25 horas de este viernes, la policía especializada realizó una fiscalización a un bus que cubría el trayecto Santiago a Puerto Montt, a la altura del kilómetro 390 de la ruta 5 Sur.

Durante la inspección en el segundo piso, el ejemplar canino detector de drogas “Napoleón” dio una alerta positiva respecto a una mochila que portaba el imputado.

Al revisar el bolso, los funcionarios encontraron una funda de extintor que contenía 558,2 gramos de ketamina y 649,1 gramos de cocaína, los que estaban envueltos en papel de aluminio dentro de bolsas.

La fiscal (s) expuso en la audiencia de formalización que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, argumento que fue acogido por el tribunal al decretar la máxima cautelar.

(Imagen: Fiscalía)

PURANOTICIA