En prisión preventiva quedó sujeto que sustrajo a su hija de 2 meses y la sacó ilegalmente del país hacia Bolivia

En prisión preventiva quedó el ciudadano boliviano de iniciales S.T.L., quien fue formalizado por la Fiscalía de Arica por la sustracción de su hija de dos meses de vida, a quien el 8 de diciembre del año pasado trasladó, por un paso fronterizo clandestino, hasta Bolivia.

Las indagatorias, encabezadas por la fiscal Paulina Brito en coordinación con la sección especializada OS9 de Carabineros, determinaron que la noche de aquel 8 de diciembre el sujeto irrumpió de forma violenta en la vivienda de su expareja y madre de la niña, ubicada en la comuna de Putre. En ese lugar, el hombre tomó a la bebé en brazos y le exigió a la mujer que se despidiera de ella, lanzando la amenaza de que se llevaría a la menor con o sin su compañía.

Ante este complejo escenario, la víctima accedió a acompañarlo en contra de su voluntad. Ambos adultos y la niña fueron movilizados a bordo de un vehículo hacia el límite internacional, abandonando Chile por un cruce ilegal hasta arribar a la localidad boliviana de Charaña.

En el desarrollo de la audiencia de formalización, el Ministerio Público detalló que el imputado mantuvo a la mujer y a su hija cautivas por aproximadamente dos meses. Durante todo ese periodo, la madre permaneció encerrada al interior de un inmueble, bajo constantes amenazas y totalmente incomunicada, sin opciones de contactar a sus familiares ni al exterior.

El cautiverio llegó a su fin el pasado 9 de febrero, cuando el captor abandonó el domicilio para dirigirse hacia Arica. Aprovechando este descuido y contando con la ayuda de terceras personas, la afectada logró saltar un cerco perimetral y escapar del recinto junto a la lactante. Posteriormente, huyó a pie hasta cruzar la frontera de regreso a territorio chileno, donde pidió auxilio a efectivos de Carabineros emplazados en la localidad de Visviri.

A partir de ese instante, la Unidad de Víctimas perteneciente a la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota dispuso medidas de protección y apoyo psicosocial para resguardar tanto a la madre como a la bebé.

Tras una serie de diversas diligencias investigativas, el personal del OS9 de Carabineros logró materializar la detención del individuo el pasado jueves 30 de abril. Con estos antecedentes, el ente persecutor ariqueño formalizó a S.T.L. en calidad de autor del delito de sustracción de menor.

Cabe destacar que, según se informó en la instancia judicial, el ciudadano boliviano ya cuenta con antecedentes penales: registra una condena previa por tráfico de migrantes y mantiene una causa vigente por contrabando. Aunque en un primer momento el Juzgado de Garantía rechazó la petición de prisión preventiva solicitada, la Corte de Apelaciones analizó los argumentos de la Fiscalía y finalmente decretó la privación de libertad del acusado.

PURANOTICIA