En prisión preventiva quedó sujeto drogado que atropelló a carabinero y a un civil en Iquique

El Juzgado de Garantía de Iquique decretó la prisión preventiva de un sujeto de 24 años que, bajo los efectos de las drogas, atropelló a un carabinero y a un civil luego de una extensa persecución por las calles de la capital de Tarapacá.

La Fiscalía de Iquique lo formalizó por dos delitos de homicidio en contra de carabineros (uno frustrado y otro tentado), un delito de homicidio frustrado en contra de un particular, por conducción de un vehículo bajo los efectos de las drogas y por el delito de no detener la marcha y no prestar auxilio a la víctima.



En la audiencia, el fiscal Pablo Medina expuso que los hechos ocurrieron el domingo en el sector de la Península de Iquique, cerca de las 15:30 horas, cuando Carabineros intentó fiscalizar un vehículo BMW color gris que no portaba sus placas patentes y que era conducido por el imputado, quien huyó del lugar por lo que se inició una persecución.



Al llegar a calle Sagasca, en el sector de Playa Brava, el imputado no pudo seguir avanzando por el tránsito existente, posicionándose una moto de Carabineros a su costado y otra en la parte posterior. En ese momento, el imputado dio marcha atrás e intentó colisionar al motorista que estaba en la parte posterior, huyendo por diversas arterias de la ciudad a gran velocidad y sin respetar luces rojas ni discos Pare.



En su huida, el imputado chocó a un civil que se desplazaba en su motocicleta, provocándole lesiones, y luego a un motorista de Carabineros, lesionando al funcionario policial quien debió usar su arma de servicio para lograr la reducción del imputado. Una vez detenido se verificó conducía bajo los efectos de la marihuana.

Dada la gravedad de los hechos, el tribunal acogió la solicitud de la fiscalía y decretó la prisión preventiva del imputado por ser un peligro para la seguridad de la sociedad, fijando un plazo de investigación de 70 días.

PURANOTICIA