En prisión preventiva quedó séptimo imputado por asesinato de matrimonio en Graneros

El Juzgado de Garantía de Graneros dejó a M.J.B.S. sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva, imputado por el Ministerio Público en calidad de autor de los delitos consumados de asociación criminal, robo en lugar destinado a la habitación y robo con homicidio.

Estos ilícitos fueron perpetrados en marzo pasado en la comuna de la región de O'Higgins.

En audiencia de formalización, el magistrado Patricio Acevedo Silva ordenó el ingreso en prisión de M.J.B.S. por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, mantuvo el plazo de investigación de 250 días, dictado el 15 de mayo pasado.

“La evidente gravedad de los hechos investigados, la pena asignada al delito, la participación de múltiples personas en el hecho y la circunstancia de mantener otras causas pendientes con medida cautelares, hacen indispensable que su privación de libertad sea decretada a fin de propender a la seguridad de la sociedad”, indicó el magistrado al momento de resolver la necesidad de cautela.

Según el ente persecutor, el 12 de marzo de 2025, al menos siete sujetos, entre ellos M.J.B.S. ingresaron a robar a una casa ubicada al interior de un fundo de la comuna de Graneros para, posteriormente, dirigirse a una segunda vivienda, en la cual irrumpieron a la fuerza y portando armas de fuego, lugar donde dieron muerte al empresario agrícola Sebastián González (61 años) y su esposa, la orientadora escolar, Carolina Calleja (53).

ROBO CON HOMICIDIO FRUSTRADO

En tanto, el Juzgado de Garantía de Rancagua también hoy sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva al mismo imputado, de iniciales M.J.B.S., investigado por el Ministerio Público en calidad de autor del delito de robo con homicidio frustrado.

Este ilícito fue perpetrado en mayo en un domicilio de la comuna de la región de O'Higgins.

En audiencia de formalización, la magistrada Paz Reyes Moreno ordenó el ingreso en prisión de M.J.B.S. por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

