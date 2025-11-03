En prisión preventiva quedó joven de 20 años por homicidio de un hombre en la noche de Halloween en Copiapó

Detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) Copiapó, realizaron una serie de diligencias investigativas en coordinación con la Fiscalía Local de esta comuna, en relación a un homicidio ocurrido la madrugada del pasado sábado en la capital regional, logrando este domingo la detención de una persona por su responsabilidad en el hecho, quien fue formalizada por el Ministerio Público obteniendo la medida cautelar de prisión preventiva.

“Oficiales policiales de la BH llevaron a cabo indagatorias en virtud a un homicidio ocurrido la madrugada del sábado en Copiapó, donde un grupo de personas compartían consumiendo alcohol y drogas en un domicilio, originándose una discusión que derivó en la agresión de la imputada con un arma corto punzante en el hombro izquierdo de la víctima, quien producto del abundante sangrado, falleció cuando era asistido en el Hospital Regional de Copiapó. La víctima corresponde a un hombre chileno de 44 años de edad, quien mantenía antecedentes policiales por el delito de hurto simple”, señaló el jefe de la BH Copiapó, subprefecto Francisco Muñoz Godoy.

El oficial policial añadió que “las diligencias permitieron establecer que, tras el hecho, la imputada huyó del domicilio en compañía de su pareja, por lo que las indagatorias se enfocaron en lograr dar con su paradero. A través de diligencias investigativas, análisis de información policial, trabajo en el sitio de suceso y cruce de antecedentes, detectives de la BH Copiapó lograron dar con la ubicación de la imputada, quien se mantenía oculta en un domicilio de la comuna para evitar la acción policial. Tras establecer el paradero, se procedió a la detención de una mujer chilena de 20 años de edad, con antecedentes policiales por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, por su responsabilidad en calidad de autora del ilícito de homicidio”.

PRISIÓN PREVENTIVA

Respecto de esta causa el fiscal jefe de Copiapó, Christian González Carriel, indicó que luego del desenlace fatal de la víctima la Fiscalía ordenó las diligencias investigativas a la Brigada de Homicidios de la PDI, trabajo que llevó a la ubicación y detención de la imputada.

De esta manera, la mujer fue presentada la mañana de este lunes ante el Juzgado de Garantía de esta ciudad, oportunidad en que el fiscal González comunicó cargos por su participación consumada en el delito de homicidio simple.

“Los antecedentes con que cuenta la Fiscalía en esta etapa inicial de la causa, referidos a declaración de testigos de lo ocurrido y reconocimiento de la imputada, permitieron solicitar la orden de detención en su contra la que fue concretada por detectives de la Brigada de Homicidios. Con ello, en la audiencia de formalización la Fiscalía solicitó y obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva en su contra por ser considerada un peligro para la seguridad de la sociedad, ordenando el Juez de turno su ingreso a la cárcel de esta ciudad”, indicó.

Finalmente, el plazo para el desarrollo de las diligencias restantes fue fijado en seis meses.

PURANOTICIA