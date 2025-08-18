En prisión preventiva quedó individuo que dio muerte a su padrastro en Padre Las Casas

El Juzgado de Garantía de Temuco dejó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva a A.C.A.C.O., imputado como autor del delito consumado de homicidio de su padrastro, crimen cometido el jueves 14 en la comuna de Padre Las Casas.

En la audiencia de formalización, la magistrada Leticia Rivera ordenó su ingreso a prisión por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y peligro de fuga. Además, fijó en 4 meses el plazo de investigación.

Según el ente persecutor, alrededor de las 4:00 horas del 14 de agosto de 2025, al interior de la vivienda ubicada en el sector Villa República, comuna de Padre Las Casas, el imputado A.C.A.C.O. se encontraba junto a su padrastro y el grupo familiar, consumiendo bebidas alcohólicas y drogas.

En ese contexto, y sin provocación, comenzó una discusión entre el imputado y su madre, lo que motivó la intervención del padrastro y pareja de la mujer, quien fue golpeado y apuñalado en distintas partes del cuerpo, ataques que causaron heridas que le provocaron la muerte en el lugar.

PURANOTICIA