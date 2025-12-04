En prisión preventiva quedó gendarme de Arauco que recibía pagos para ingresar celulares y droga a la cárcel

La Fiscalía de Análisis Criminal del Biobío formalizó al gendarme Luis Montalba por cohecho e internación de elementos prohibidos en la cárcel de Arauco, delitos cometidos entre 2023 y 2024.

El tribunal decretó prisión preventiva como medida cautelar contra el funcionario.

El fiscal Mario Elgueta detalló que la denuncia provino de los propios compañeros del funcionario. “Luego de más de un año de investigación, de interceptaciones telefónicas, de tomas de declaración y una multiplicidad de antecedentes, logramos determinar la existencia de delitos y la participación que le correspondía a este funcionario”, afirmó.

La investigación estableció que Montalba recibió más de $3 millones de reos, exreos y personas vinculadas a ellos, a cambio de ingresar teléfonos móviles y droga al penal. Cada operación se pagaba entre $100 mil y $300 mil, en efectivo o por transferencia bancaria.

Las pesquisas fueron realizadas por una unidad especializada de Gendarmería, que analizó grabaciones de cámaras de seguridad. Además, la Fiscalía obtuvo autorización judicial para interceptaciones telefónicas que corroboraron la conducta ilícita. El Juzgado de Garantía de Arauco otorgó un plazo de 120 días para cerrar la investigación.

