Declaran alerta roja en Pichidegua por incendio forestal

Un incendio forestal mantiene en máxima alerta a la comuna de Pichidegua, en la Región de O'Higgins, luego de que el fuego comenzara a amenazar sectores habitados durante la jornada de este jueves.

Ante este escenario, la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja comunal, medida que se mantendrá vigente mientras las condiciones del siniestro así lo requieran.

De acuerdo con información técnica entregada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el incendio identificado como “Larmahue” se encuentra en fase de combate y ha afectado preliminarmente una superficie cercana a las 10 hectáreas.

En paralelo, Senapred ordenó la evacuación preventiva del sector Larmahue, específicamente de la población 1 de Mayo, instrucción que fue comunicada a la comunidad mediante la activación del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE). En ese contexto, el organismo llamó a seguir las recomendaciones oficiales. “Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades”, indicó.

En un reporte actualizado a las 16:36 horas, Senapred confirmó que 400 personas fueron evacuadas, mientras que cuatro viviendas se mantienen en evaluación a raíz del avance del fuego.

Las labores de combate incluyen un amplio despliegue de recursos, con la participación de compañías de Bomberos de Peumo, Pichidegua y Marchigüe, además de cuatro brigadas de Conaf, un técnico especializado, dos aviones cisterna, dos helicópteros, un equipo UGRD municipal y un camión aljibe proveniente de Peumo.

Las autoridades se mantienen monitoreando la evolución del incendio y no descartan reforzar las medidas de emergencia si la situación lo amerita.

