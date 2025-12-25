Juzgado de Coronel queda sin juez titular y reprograma causa contra alcalde Chamorro

Una compleja situación enfrenta el Juzgado de Garantía de Coronel a partir del próximo lunes, luego de quedar sin juez titular, lo que obligó a reprogramar diversas audiencias ya agendadas, entre ellas la nueva formalización en contra del alcalde Boris Chamorro y concejales de la comuna en el denominado caso Embotelladora.

La situación quedó al descubierto tras una resolución firmada por el magistrado Jorge Henríquez, único juez titular del tribunal, quien hará uso de un permiso administrativo que fue autorizado por la Corte de Apelaciones de Concepción, pese a que actualmente no existe otro magistrado asignado al juzgado.

Fuentes señalaron a Radio Bio Bio, desde hace varios días se venían reordenando audiencias debido a las dificultades operativas que ha enfrentado el tribunal durante todo 2025. Estas se profundizaron luego del traslado a Santiago del juez suplente Manuel Salgado, lo que dejó al juzgado funcionando sin reemplazos disponibles.

Entre las diligencias afectadas se encuentra la audiencia de formulación de cargos por fraude al fisco contra el alcalde Boris Chamorro y otros cuatro concejales de Coronel, la cual estaba programada para el lunes 29 de diciembre. Sin embargo, ante la ausencia del juez Henríquez, la instancia fue reagendada para el próximo 25 de marzo.

La causa investiga la presunta condonación irregular de cerca de 1.200 millones de pesos en patentes comerciales durante el año 2020, hecho que mantiene a las autoridades comunales bajo indagación del Ministerio Público.

