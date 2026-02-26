En prisión preventiva quedaron los tres sujetos formalizados por transportar marihuana en ataúdes por la Carretera Austral

El Juzgado de Garantía de Chaitén dejó sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva a J.E.B.M., J.A.C.C. y R.L.G.D., imputados por el Ministerio Público como autores del delito consumado de tráfico de drogas.

En la audiencia de formalización, el juez Rodrigo Dippel ordenó el ingreso en prisión de los tres imputados por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y fuga. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.

Según expuso la fiscalía, en un control carretero en la Carretera Austral, a la altura del kilómetro 190, personal de Carabineros fiscalizó un camión conducido por J.E.B.M. que junto a los coimputados J.A.C.C. y R.L.G.D., transportaba 23 ataúdes, en cuyo interior llevaban 4,230 kilogramos de cannabis sativa (marihuana).

El conductor del vehículo, además, no contaba con licencia profesional y mantenía una orden de detención vigente del Juzgado de Garantía de Los Vilos, por el delito de tráfico de drogas. El cargamento de marihuana fue avaluado en 42 millones de pesos.

