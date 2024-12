En prisión preventiva quedaron cinco sujetos sorprendidos durante un doble secuestro en La Serena

La Fiscalía Regional de Coquimbo, a través del equipo de Crimen Organizado y Homicidios ECOH, formalizó por secuestro a cinco personas detenidas por personal de Carabineros, quienes los sorprendieron cuando se movilizaban en una camioneta junto a las dos víctimas.

Una de ellas fue secuestrada en el sector de la Plaza de Armas de La Serena, acción que quedó registrada en una grabación; mientras que la segunda fue raptada en el sector de La Florida. La Fiscalía y Carabineros reunieron, además, otra grabación de imágenes en que una de las víctimas era golpeada e intimidada.

“Hay bastante información y evidencia para imputarles a los detenidos dos secuestros, más porte ilegal de arma de fuego y municiones. Llevaban además una importante cantidad de cuchillos, machetes, elementos cortopunzantes”, dijo el fiscal del equipo ECOH, Freddy Salinas

Sobre el móvil que habrían tenido los sujetos, el fiscal señaló que “en principio, la defensoría indica que las víctimas o al menos una de ellas habría participado en robo cometido de un familiar y los estaban buscando".

"Ese hecho no se cometió el día mismo, sino que habría ocurrido antes. Sin embargo, al buscar antecedentes, no hemos encontrado denuncia en que se haya efectuado dicho robo y la forma violenta en que ocurrieron los hechos da cuenta que no tienen ninguna justificación”, añadió Salinas.

Tras la audiencia de control de la detención y formalización de la investigación, los imputados quedaron en prisión preventiva. Además, el Juzgado de Garantía de La Serena concedió 60 días para el término de las diligencias de investigación.

“Seguimos buscando medios de prueba adicionales, rastreando cámaras para seguir la ruta de los sujetos. Contamos con el testimonio de los funcionarios policiales y estamos efectuando otras diligencias para establecer qué ocurrió, la forma y origen de los actos”, resumió el fiscal.

