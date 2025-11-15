En prisión preventiva quedan 11 gendarmes por tráfico de drogas en la cárcel de Alto Hospicio

Luego de seis días de audiencias, el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio decretó este sábado la prisión preventiva de 11 gendarmes (uno de ellos ya estaba desvinculado), imputados por conformar una red criminal dedicada al tráfico de drogas al interior de la cárcel de esa comuna, en el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía de Tarapacá, la PDI y Gendarmería.

Otros tres gendarmes quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional, y respecto de uno de ellos, la Fiscalía apeló en la misma audiencia de la resolución que no dio la prisión preventiva, para que sea la Corte de Apelaciones de Iquique la que resuelva la medida cautelar definitiva.

Los imputados fueron formalizados por delitos de asociación criminal, lavado de activos, tráfico y microtráfico de drogas y cohecho reiterado.

Los tres civiles detenidos en el mismo procedimiento también quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional, de acuerdo a lo solicitado por la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado.

la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, señaló que "el juez decretó la prisión preventiva respecto de 11 miembros de esta organización criminal, acogiendo los argumentos del Ministerio Público, de que la libertad de los imputados era peligrosa para la seguridad de la sociedad".

Añadió que el juez "acogió y entendió que estábamos dentro de los delitos de lavado de activos, asociación criminal, tráfico ilícito de estupefacientes y microtráfico".

