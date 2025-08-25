En prisión preventiva queda imputado que sustrajo a niña en Quillón y huyó con ella a Colombia

En prisión preventiva quedó un imputado colombiano que fue formalizado por el delito de sustracción de menores, luego de que huyera con una niña de 2 años, de nacionalidad chilena, desde Quillón en la región de Ñuble, hasta la ciudad de Bogotá, en Colombia.

La fiscal (s) Carolina Mandiola explicó que el 24 de abril de 2024, el imputado, quien tenía su situación migratoria irregular en el país, recibió a la niña con la condición de que la entregara a su madre dos días más tarde. El imputado es el padre registral de la víctima, pero no biológico.

La fiscal destacó que en un acto planificado, el sujeto formalizado viajó, durante 10 días con la niña a Santiago, luego a Vallenar, Copiapó, Caldera, Iquique y Pozo Almonte. Y desde ahí cruzó por un paso no habilitado hacia países limítrofes para llegar entre el 3 y 6 de mayo del año pasado a Colombia.

El imputado fue, finalmente, detenido por la policía colombiana el 15 de mayo del año de 2024 en la ciudad de Bogotá en poder la niña. Su llegada al país se concretó el jueves último.

El trabajo de la Fiscalía de Local de Bulnes fue apoyado por la Unidad Especializada en Cooperación internacional y Extradiciones (Uciex) de la Fiscalía Nacional, lográndose la extradición del imputado y su formalización en el Juzgado de Garantía de Bulnes. El tribunal, además de su prisión preventiva, decretó tres meses de plazo para la investigación, la que se realizó con la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros de la PDI.

La niña viajó a Chile el 5 de julio de 2024, acompañada de una profesional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, y entregada a su madre.

