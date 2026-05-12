En prisión preventiva e internación provisoria quedaron adulto y adolescente por venta de ketamina a través de redes sociales en Calama

La Fiscalía de Calama formalizó a un adulto y a un menor de edad por la venta de ketamina dosificada a consumidores de la ciudad, cuyo ofrecimiento se realizaba a través de un perfil de redes sociales.

El adulto fue detenido por detectives de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI), cuando realizaba una transacción al interior de un vehículo, oportunidad en la que fueron incautaadas veinte bolsas transparentes, con un peso de 17 gramos 540 milígramos, que el imputado mantenía en su poder, además de otras dos bolsas que minutos antes habían sido entregadas al comprador, equivalentes a un gramo 800 milígramos.

Las pesquisas continuaron más tarde con el allanamiento de un domicilio catalogado como de interés. En dicho lugar se concretó la aprehensión del adolescente, hallándose en el sitio cantidades adicionales de ketamina, dinero en efectivo, cafeína, esencias, balanzas digitales y diversos artículos vinculados al delito.

En el marco de las mismas diligencias, el personal policial procedió a ingresar a la vivienda correspondiente al imputado adulto. Durante esta intervención, las autoridades confiscaron un arma a fogueo que había sido adaptada para el disparo, junto a su respectivo cargador y municiones. Debido a la tenencia de tales elementos, el sujeto enfrentó cargos adicionales y también fue formalizado por este ilícito.

Tras la respectiva audiencia, y acogiendo la petición presentada por el Ministerio Público, el tribunal determinó aplicar la medida cautelar más gravosa contra el mayor de edad. De esta forma, quedó en prisión preventiva al ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad.

Por su parte, la justicia resolvió que el menor de edad deberá permanecer en internación provisoria mientras se desarrolla la investigación, para la cual se otorgó un plazo de 120 días.

(Imagen: Fiscalía)

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