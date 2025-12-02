En Colchane se entregó exmilitar sindicado como líder de la banda de exsuboficiales procesados por tráfico de drogas en Iquique

En Colchane, comuna fronteriza de la región de Tarapacá, se entregó Pedro Ortega Ulloa, el exmilitar sindicado como líder de la banda de exsuboficiales del Ejército, detenidos y en prisión preventiva por tráfico de drogas en Iquique.

Según informó 24 Horas, el sujeto se mantenía prófugo en Bolivia y este lunes se entregó en Colchane.

María José Venegas, procuradora fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en Iquique, afirmó que "es el cabecilla o el líder de esta organización, él es quien tenía el vínculo con la o las personas que le proporcionaban la droga".

De acuerdo a la investigación que lleva la Fiscalía Regional de Tarapacá, seis exsuboficiales del Ejército y un civil llevaron a cabo 17 transacciones en poco más de un año.

Específicamente, entre marzo del 2024 y mayo del 2025, por distintos puntos no habilitados de la frontera, ingresaron al menos 190 kilos de cocaína y pasta base desde Bolivia, con un valor de 3 mil millones de pesos.

La investigación señala que los exsuboficiales tenían una acabada logística para ingresar la droga con rumbo a la región Metropolitana. De hecho, usaban fondos falsos en una decena de vehículos, se movilizaban coordinadamente y aprovechaban sus conocimientos de la zona.

Los exsuboficiales pertenecían a la Brigada Cazadores, quienes fueron dados de baja de inmediato del Ejército. Todos fueron formalizados por tráfico de drogas y asociación ilícita. El CDE es querellante en la causa.

Pedro Ortega Ulloa se habría desempeñado como el financista de la agrupación. Se trata de un exsargento primero, quien estuvo 26 años en servicio, principalmente, en el área médica del Ejército.

Carlo Silva, abogado de Ortega, descartó que sea líder del grupo, y dijo que más bien tendría rol de coordinador. "Esa fue su contribución, no tocó la droga, pero si esa contribución es punible, sí, es punible", sostuvo.

Finalmente, María Trinidad Steinert, fiscal regional de Tarapacá, señaló que "para nosotros es uno de los principales autores de la comisión de este ilícito y, además, quien coordinaba todo".

