En Ancud fue detenida mujer imputada por un homicidio en Conchalí

Personal de la Sección de Investigación Policial (SIP)de la Primera Comisaría de Ancud logró la detención de una mujer que mantenía una orden judicial pendiente por el delito de homicidio, crimen ocurrido recientemente en la comuna de Conchalí, Región Metropolitana.

La detención se concretó en la tarde de este sábado 1 de noviembre, mientras el personal policial desarrollaba labores preventivas en el sector céntrico de la comuna chilota, instancia en la que los funcionarios procedieron a fiscalizar a una mujer que presentaba lesiones visibles de un golpe en su ojo derecho, lo que motivó su traslado a la unidad policial para verificar sus antecedentes.

El trabajo policial de Carabineros de Ancud, junto al apoyo del personal especializado del OS9 permitió establecer la vinculación de la mujer, identificada con las iniciales G.I.V.B, 39 años, (domiciliada en la comuna de Santiago, con antecedentes policiales) con un caso de connotación nacional, específicamente con el homicidio de un hombre de 61 años de edad, ocurrido el pasado 18 de octubre en la comuna de Conchalí.

"Carabineros reitera su compromiso con la seguridad pública y el trabajo coordinado con las distintas unidades especializadas y el Ministerio Público, reafirmando su permanente labor en la búsqueda de personas requeridas por la justicia”, sostuvo el capitán Héctor Fuentes, subcomisario de los Servicios de la 1a Comisaría Ancud de Carabineros de Chile.

Por instrucción del juez de Garantía de Santiago, César Orellana, se dispuso la detención de la mujer por el delito de homicidio, quedando la imputada a disposición de la fiscalía.

En tanto, el fiscal de turno dispuso que la mujer sea trasladada en la mañana de este domingo hasta el Juzgado de Garantía de Ancud para el respectivo control de su detención, tras el cuál se dispondría su traslado hasta Santiago.

