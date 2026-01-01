Emergencia en camping de Saltos del Laja termina en muerte de joven

Una tragedia conmocionó a la comuna de Los Ángeles cuando un joven de 22 años falleció por sumersión en el camping Porvenir, ubicado en el sector Saltos del Laja. El incidente ocurrió mientras el joven permanecía un tiempo prolongado bajo el agua, lo que generó la alerta inmediata entre quienes se encontraban en el lugar.

A pesar de los esfuerzos realizados por los testigos para auxiliarlo y las maniobras de reanimación efectuadas posteriormente, el personal de salud confirmó el fallecimiento al llegar al sitio. La rápida intervención de quienes estaban presentes no logró revertir la situación.

Según la investigación de la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Ángeles, la víctima estaba compartiendo con su grupo familiar y realizaba ejercicios de respiración antes de ingresar al agua. Minutos después, sus cercanos notaron que no emergía y solicitaron ayuda de manera inmediata.

La comisaria Tamara Hernández, jefa de la Brigada de Homicidios, precisó que la causa de muerte corresponde a sumersión, descartándose la intervención de terceros. Esto indica que se trató de un accidente trágico sin participación de otras personas.

El Ministerio Público fue informado del hecho y ordenó las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, asegurando un registro oficial y la recopilación de antecedentes para concluir la investigación de manera completa y rigurosa.

