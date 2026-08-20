Embalses de Coquimbo duplican sus reservas de agua tras paso del sistema frontal de julio

El último informe de la Dirección General de Aguas confirmó una importante recuperación hídrica en la región de Coquimbo, luego del paso del sistema frontal de julio.

Al comparar los ocho embalses incluidos en los reportes, el volumen pasó de 257,5 millones de metros cúbicos en agosto de 2025 a 661 millones en la actualidad.

Es decir, hoy almacenan más de dos veces y media el agua registrada hace un año. Recoleta, Cogotí, Corrales y Culimo se encuentran al 100% de su capacidad, mientras El Bato supera el 90%.

Este escenario entrega mejores perspectivas para el mundo rural y para actividades que dependen directamente de la disponibilidad de agua.

"Después de años muy duros, estas cifras entregan alivio y un escenario más favorable para los próximos meses", señaló el seremi de Gobierno, Darwin Cortés.

"Es una buena noticia para la agricultura, los crianceros, el empleo rural y las comunas que dependen del campo. La sequía no ha terminado, pero contar con más agua permite mirar la próxima temporada con mayor esperanza", cerró.

(Imagen archivo)

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