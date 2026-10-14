Embajador de Reino Unido visita Punta Arenas en medio de tensiones con Argentina por las Falkland/Malvinas

El embajador del Reino Unido en Chile, David Concar, se encuentra de visita en Punta Arenas, donde destacó los estrechos vínculos entre ambos países, en medio de las tensiones con Argentina por el estrecho de Magallanes y las islas Falkland/Malvinas.

"¡Hola Punta Arenas! Muy contento de visitar Magallanes, que ocupa un lugar especial en la relación entre el Reino Unido y Chile", publicó el diplomático en su cuenta de X.

"Nuestra historia compartida nos conecta desde hace generaciones, y hoy seguimos fortaleciendo esa colaboración para construir juntos el futuro", añadió junto a unas imágenes.

REINO UNIDO RESPONDIÓ A ARGENTINA

En el más reciente episodio de la disputa entre el Reino Unido y Argentina, Londres rechazó este miércoles "los intentos del Gobierno de Javier Milei de intimidar a empresas y particulares" que operan en las islas Falkland/Malvinas.

El martes, Buenos Aires presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar un requerimiento para impedir la explotación de hidrocarburos por parte del Reino Unido, especialmente en el marco del proyecto "Sea Lion".

"Los intentos de Argentina de intimidar a empresas y particulares que llevan a cabo actividades comerciales legítimas son inaceptables", manifestó el ministro de Exteriores británico, Ed Miliband, en un comunicado "sobre las acciones de Argentina respecto a las islas Malvinas".

En el documento, el jefe de la diplomacia británica también defendió que "las empresas deben tener libertad para tomar decisiones comerciales lícitas sin verse amenazadas por la coerción política".

BARCO CHILENO

En relación con Chile, la semana pasada el presidente de la Liga Naval Argentina, el perito naval Fernando Claudio Morales, advirtió que el buque de bandera chilena Danstar, que realizará la ruta comercial entre Punta Arenas y las islas Falkland/Malvinas, podría ser detenido en aguas argentinas.

El carguero tiene previsto realizar su primer viaje en diciembre, con el objetivo de abastecer de mercancías al territorio bajo soberanía británica.

Morales afirmó que "Chile va a hacer zarpar su primer buque de bandera chilena con carga logística para el emprendimiento Sea Lion. El artículo 19 de la Convemar (Convención de la Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar) dice claramente que ante cualquier amenaza o puesta en riesgo de la soberanía nacional puede ser considerado paso no inocente por lo cual el buque puede ser detenido".

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