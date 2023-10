El polémico documento que los vecinos afectados por socavones en Reñaca deben firmar si quieren retirar sus pertenencias

Con polémica se dio inicio al proceso de retiro de enseres desde los cuatro edificios afectados por los dos gigantescos socavones registrados entre Reñaca y Concón, en pleno Campo Dunar, producto de las intensas precipitaciones registradas el pasado 23 de agosto y 11 de septiembre, respectivamente, en la región de Valparaíso.

Cabe recordar que los residentes de los edificios Kandinsky, Miramar A, Miramar B y Santorini Norte, debieron evacuar sus departamentos para no poner en peligro su integridad física, ante lo que pudiera significar una emergencia de mayor magnitud.

Es así como muchos de los vecinos partieron simplemente con lo puesto, situación que abrió una fuerte incertidumbre entre ellos pues requerían con urgencia recuperar sus pertenencias, equivalentes no sólo a ropa o electrodomésticos, sino que también en muchos casos a medicamentos para continuar con sus tratamientos de salud.

Por este motivo es que existía una alta expectación a lo que pudiera pasar este miércoles, fecha en que se dio inicio al proceso de retiro de enseres. Sin embargo, la acción estuvo marcada fuertemente por la polémica; esto, debido a un documento exigido por las autoridades, donde los propietarios y encargados de realizar la mudanza debían firmarlo para hacer ingreso a los departamentos, comprometiéndose a eximir de responsabilidad al Estado en caso de que algo ocurriera.

"Hago presente que he tomado pleno conocimiento del riesgo que implica, tanto para mi persona y bienes, el ingreso a dicho inmueble y a la zona aledaña a éste, debido a posibles nuevos desplazamientos de tierra, de posibles colapsos estructurales o de cualquier otro potencial accidente que se pudiese generar en el lugar debido al socavón...", sostiene el texto que debían firmar ante notario.

Pero eso no es todo, pues al final del documento, los vecinos se tenían que comprometer a renunciar a cualquier acción penal en caso de que existiera algún accidente de marca mayor durante el proceso de retiro de pertenencias.

"Dejo expresa constancia que por este acto declaro que renuncio expresa e irrevocablemente a toda acción y/o recurso jurisdiccional que pueda nacer de las situaciones descritas en el párrafo anterior y que eximo de toda responsabilidad derivada de los mismos, tanto a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, Senapred, al Ministerio de Obras Públicas, Sernageomin, la Municipalidad de Viña del Mar (...) y a los funcionarios dependientes de estos, en relación a cualquier daño o perjuicio que se genere en contra de mi persona o bienes, a raíz de los riesgos inherentes existentes con motivo del ingreso al perímetro de restricción", reza el texto.

La polémica medida fue criticada por Rodrigo Fernández, vocero de los vecinos del edificio Miramar, quien señaló que "no sé si nos sentimos chantajeados, pero me parece que es poco propio en la situación en la que estamos, que se quieran cubrir las espaldas con este tipo de documentos".

"Si no firmo, no puedo entrar al edificio; sea mi hogar, mis cosas o mi cepillo de dientes. Si no firmo, no puedo entrar", agregó el vecino de Reñaca, quien también dijo que "a esta altura, después de un mes afuera, estamos tan desesperados de entrar a la casa a sacar nuestras cosas, que la verdad es que no. La gente está yendo a firmar y a pagar por este documento ante la Notaría".

Otro residente del mismo edificio, Manuel Ludueña, señaló a Las Últimas Noticias que "hay vecinos que no quieren firmar. El poder nos llegó recién el martes y lo consideramos una burla. Las empresas de mudanza también tienen que firmarlo y no sabemos si los peonetas van a querer hacerlo, además del costo que implica".

Finalmente expuso que "lo consideramos absurdo. ¿Para qué nos hicieron esperar un mes para entrar a los departamentos, si igual van a dejar bajo nuestra responsabilidad que ingresemos? Esto ha generado un desconcierto entre los vecinos y estamos muy molestos. Hay vecinos que van a firmar porque necesitan sacar cosas y otros a los que no les interesa firmar el documento. Yo no sé aún si lo haré".

PURANOTICIA