Instalación y calibración de sensores postergan para la próxima semana el retiro de enseres desde edificios evacuados en Reñaca

La incertidumbre de los vecinos de los cuatro edificios que debieron ser evacuados de manera preventiva a raíz de los dos gigantescos socavones registrados en el Campo Dunar, en el límite entre Reñaca y Concón, sólo ha ido en aumento a medida que avanzan los días y siguen sin respuesta de cara al proceso de retiro de pertenencias.

Cabe recordar que producto de las intensas precipitaciones registradas en agosto, colapsó el colector Reñaca Norte, generando consigo un gran deslizamiento de tierra a sólo metros del edificio Kandinsky, el cual debió ser evacuado por completo. Luego, en septiembre, la situación se repitió algunos pasos más al sur, registrándose un segundo socavón, el que hizo evacuar las torres Miramar Reñaca A y B, y Santorini Norte.

Bajo este contexto, y mientras se trabaja en la reparación de los socavones; se avanza en determinar las responsabilidades de lo ocurrido y en otros temas relacionados; lo cierto es que los residentes del sector de Costa de Montemar siguen de brazos cruzados, a pesar que la semana pasada se les aseguró que este martes 3 de octubre comenzaría el proceso para ingresar a sus departamentos para retirar sus objetos personales.

Y es que esta acción no se ha cumplido debido a que aún no se han instalado los sensores de movimiento comprometidos para evitar una tragedia mayor. Esto, ya que su finalidad es detectar posibles riesgos en el terreno y en sus inmediaciones, dando el respectivo aviso para que los vecinos y funcionarios no expongan sus vidas.

Según explicaron las autoridades presentes en el sitio del suceso, se trata de sensores de movimiento que suelen ser utilizados en la minería, los cuales necesitan ser calibrados de manera especial para este nuevo uso en Reñaca. Esto –aseguraron– toma un tiempo determinado, que es justamente la etapa en la que se encuentran actualmente.

A la espera del "OK" de los técnicos encargados de estos instrumentos, la impaciencia crece y crece entre los residentes, quienes aseguran que no sólo se trata de subir a buscar electrodomésticos o ropa, sino que también muchos de ellos deben ir por sus medicamentos u otros elementos de primera necesidad.

En los alrededores de los cuatro edificios evacuados trascendió la información que este jueves 5 de octubre se instalarían los sensores, dando paso al inicio de las calibraciones, que tardarían unas 72 horas. Es por ello que ahora se estima que el proceso de retiro de pertenencias recién comenzará a inicios de la próxima semana.

"Esperamos en los próximos días poder ya tener una línea base en relación al monitoreo, que nos va a poder permitir iniciar en los próximos días el proceso de retiro de enseres y activar el protocolo que se ha definido entre la Delegación y la mesa técnica de esta emergencia", señaló el director regional (s) de Senapred, Felipe Estay.

Cabe recordar que la delegada presidencial regional, Sofía González, señaló sobre el tema que "se van a instalar prismas sensores en el lugar, que tienen que generar una línea base para que finalmente podamos, ante cualquier situación que revista algún tipo de inestabilidad, actuar y cancelar el procedimiento de mudanza".

