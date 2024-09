"El Gobernador tiene un camino innegable": Diputada Marzán refuerza su apoyo a Rodrigo Mundaca y aborda rumores de vínculo amoroso

Con una admiración total hacia la figura de Carolina Tohá, la actual ministra del Interior que suena como una posible candidata presidencial del oficialismo se manifestó la diputada y presidenta regional del Partido Por la Democracia (PPD) Carolina Marzán, quien a su vez también contó que piensa postularse al Senado, pero que aún es muy temprano para decirlo con todas sus letras, y no confirmó ni descartó una relación amorosa con el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, rumor que ha sonado fuerte en los pasillos del Congreso y del edificio de Melgarejo.

¿Por qué decidió usted entrar a la política?

Usted está en otro mundo bastante distinto y entró a la política justo cuando estaba también como súper álgido el tema y la gente estaba bastante molesta con la clase política. Yo soy licenciada en arte con mención en teatro, de manera más simple, actriz. La diferencia es que los años de estudio me permiten hacer clases, por eso le cargo el grado de licenciatura. Estudié en la Universidad de Chile y yo creo que la vida te lleva hacia esos rumbos insospechados cuando de manera natural y espontánea hay una preocupación social. También siempre he hecho mucho teatro en los barrios. No es lo mismo hacer un teatro en una sala que hacer teatro en el barrio, en la calle, donde las personas llevan los pisos de su casa o están en el suelo. Y al final de la función viene lo más entretenido que es la conversación y llegó un momento en que me di cuenta, sobre todo cuando hacía teatro acá en Quilpué, en los barrios, que las personas hablaban mucho o querían conversar mucho sobre sus debilidades, sobre sus carencias. Y particularmente hay algo que a mí me hizo mucho sentido, porque yo también sentía que tenía un techo de verdad. A mí no me es difícil, al contrario, llegar a cualquier espacio, porque estuve muchos años en pantalla. Afortunadamente mi personaje es bien querido, era una enfermera, imagínate, las enfermeras ven el bien, la salud de las personas, etc. Pero yo me daba cuenta de que yo pedía reuniones para hacer gestiones para la comunidad o para el entorno, pero no pasaban de las fotos. Son cosas que a ti te van marcando, porque claro, la foto dejaba muy bien a la autoridad, pero de ahí no pasaba. Entonces me di cuenta que esto tenía un techo que era bien lamentable y que en general las comunidades reciben muchas promesas y pocas acciones concretas. Y me di cuenta que estando en un mundo que es aparentemente tan ajeno del arte, como la política, era donde yo iba a poder realmente hacer cambios.

¿Y ha sentido que ha podido hacer esos cambios?

Yo creo que una de las cosas más patentes es la ley de autismo, que es un proyecto de ley que yo levanté hace muchos años, que trabajamos, que tramitamos y que hoy día es ley de la República y también programa de gobierno. Es lo más palpable y ha tenido un gran impacto. O sea, eso yo como actriz no lo habría podido hacer nunca, imposible. Porque ojo, yo tengo entendido también que en el año 2016 hubo un proyecto de ley que también se levantó con respecto al autismo y no prosperó, entonces, eso tiene mucho que ver con la gestión que tú hagas. La ley Nibaldo, no sé si te recuerdas ese proyecto tan, tan, tan doloroso que levantamos de la mano con la familia del profesor Nibaldo Villegas, que ellos decían, ellos lo primero que me dijeron era que querían una ley para que el cuerpo de una persona, cuando ya no tenga vida, no sea considerado una cosa. Y también otras situaciones más íntimas que me parece que son con respecto a la familia y prefiero omitir, pero que tienen que ver con la hijita del profesor Nibaldo. Y nos hemos seguido apoyando y acompañando y fiscalizando también toda la situación posterior con la asesina, que son situaciones tremendas. Entonces yo creo que el tomar de la mano los proyectos, acompañar a las familias, seguir fiscalizando o también, no sé, la cueca porteña, yéndonos a otro plano, se promulgó hace poco ya se promulgó y es ley de la República, el Día Nacional de la Cueca Porteña. También es un proyecto que levanté de la mano de un grupo de músicos que quisieron venir acá hace más de un año, y en donde encontramos eco, trabajamos en conjunto y ya el 1 de febrero es el Día Nacional de la Cueca Porteña. Entonces esas cosas, como persona natural, por decirlo de alguna manera, no las podía haber hecho.

¿Cómo surge su presidencia del PPD?

Es el único partido en el que he militado y es el único partido en el que voy a militar, salvo que el partido cambie de nombre. Yo tengo mucho respeto por el trabajo del senador Ricardo Lagos, María Antonieta Saa y te puedo nombrar un montón de mujeres a las que yo admiro profundamente y que han hecho cambios en políticas públicas en nuestro país y son militantes del partido. Yo cuando llegué acá o retorné a vivir a la región de Valparaíso, yo soy nacida acá en la región, yo nací y me desarrollé en la región, todos mis amores, mis pasiones son desde acá, más allá de que yo me tuve que ir a Santiago a estudiar teatro, nacieron mis hijos en Santiago, pero mi raíz siempre tiraba acá, y por algo volví hace 14 años, ya ni recuerdo, 2010,14 años, volví a mi tierra en el fondo donde donde yo nací, me desarrollé…y yo creo que acá es distinto el acercamiento, es distinto el ritmo que tiene la región de Valparaíso y las regiones en general. Hay más cercanía y compromiso con el territorio, con la ruralidad, con los espacios infinitos que tiene la región son maravillosos y son de mucho afecto. Entonces yo creo que naturalmente las personas de repente empiezan a hacer propuestas o conversaciones, o quizás dentro de una broma puede ser, hasta que de repente surge la posibilidad en que me dicen si a mí me motivaría a ser diputada. Yo en ese tiempo conocí a una familia muy querida, que eran todos militantes del PPD, o cercano al PPD, que era Carlos Superocho Alarcón, que apareció y yo veía que funcionaban de manera tan armónica y tan, tan, tan honesta. Y yo estuve mucho tiempo muy cerca de ellos.

¿Cómo ve hoy la política?

La política está de ala rota, y yo le encuentro toda la razón a la gente que critica hace mucho tiempo por todo lo que estamos viendo en las noticias, en prensa, la gente está muy molesta, porque habiendo tantas necesidades, también hay tanto robo de cuello y corbata que es una cachetada para las personas.

¿En ese sentido, cuáles han sido los desafíos que ha tenido como Presidenta Regional del PPD?

Mira, yo creo que ha habido situaciones que siempre me han comentado que yo no tengo la lógica de los lotes, no puedo tener esa lógica porque yo vengo del mundo del arte teatral, donde el colectivo es fundamental para funcionar. Entonces para mí, eso que al principio incluso el partido me dijo que les costaba entender ese exceso de transversalidad que yo tenía, hoy día lo entienden y les gusta mucho. Yo creo que solamente conectándonos a través de lo que nos une es la manera que vamos a poder avanzar en los temas que realmente a las personas le preocupan. No estar haciendo esos caudillismos políticos de puntos de prensa, denostando a las otras personas porque sí, en vez de estar peleando por los proyectos que las personas hoy necesitan. Pelear por un proyecto no es lo mismo que te vean pelear con un colega, con un par, eso deja muy mal, eso creo que no es un rostro bonito para la política y por eso existe el desencanto al día de hoy, entre otras cosas.

En la región está perdiendo algunos pesos pesados en términos de representación del PPD. ¿Cómo se busca un poquito potenciar, rearmar?

Pero uno se va de un cargo, pero no se va de hacer política. Yo creo que hay distintas maneras de participar. Cuando tú tienes vocación social, tú no necesitas necesariamente un cargo para poder hacer acciones por la comunidad. Sí necesitas contactos, necesitas redes de trabajo, pero yo creo que las personas que, entre comillas, se van, claro, dejan un cargo, pero no dejan el trabajo comunitario. Yo creo que por eso a mí me gusta esta pertenencia, porque yo he visto a lo largo del tiempo, por lo menos de mi militancia, que mira la juventud acá, no solamente la juventud acá en la región de Valparaíso, la juventud a nivel nacional de nuestro partido, yo la veo trabajar con convicción, con sacrificio, con esfuerzo, con recursos propios. Y acá en Valparaíso, nosotros en la región de Valparaíso no teníamos juventud. Y ahora se levantó hace unos meses, ya está funcionando la juventud. Tenemos un presidente de la juventud regional que es muy activo, que ha logrado convocar a más jóvenes. Y eso es importante, porque finalmente quien vota por ti al final del día, más que tu partido, es la comunidad que ve tu trabajo. El voto transversal existe el voto, a mí me lo han dicho, y eso es muy significativo para mí. Cuando hay personas que me dicen yo pertenezco al otro sector, diputada, me dicen, pero yo voté por usted porque yo la veo trabajando, la veo en terreno… entonces, hoy día, hay personas que quieren saber al partido que perteneces, y otras que van más allá de eso, votan por quien trabaja y por quien se sienten realmente representados o representadas. Se cree que no todos trabajan mucho, y no sé el trabajo de los demás, porque finalmente yo no tengo tiempo para estar viendo el trabajo de otras personas. Pero de repente el hecho que te digan nos gusta trabajar con usted, diputada, porque siempre la vemos en terreno, habla de una presencia. Y para mí eso es muy importante, que la gente sienta que nosotros estamos presentes, tomamos los proyectos de la mano y no los dejamos hasta que las cosas tengan una respuesta, se puedan materializar.

¿Qué le parece la candidatura o eventual candidatura de la ministra Carolina Tohá?

Respeto mucho a la ministra y soy una admiradora de la ministra Tohá, de su gestión. Creo que un ministerio que es tan duro, que es tan complejo, un ministerio donde generalmente los ministros o las ministras duran muy poco, un ministerio donde además tú tienes la posibilidad de salir muy bien parado en imagen o que te destrocen, porque muchas veces tú puedes hacer gestión, pero los otros sectores políticos, la oposición te puede destrozar… y yo creo que la ministra tiene un manejo que es increíble de habilidades blandas y de habilidades duras, porque tiene mucho conocimiento, es una mujer muy preparada y es una mujer de carácter, sin dejar de lado el carisma y la cercanía que se necesita en situaciones también delicadas que no tienen por qué ser públicas porque yo las he vivido, como por ejemplo cuando estuvimos con la mamá de Mauro, que es el chiquitito que la micro arrolló y mató acá en Valparaíso, Alberto, al chiquitito no le gustaba que le dijeran Mauro, pero nosotros levantamos la ley, Alberto con su familia y fui a reunirme con la familia del pequeñito dolorosamente muerto por este chofer de micro. Y a mí me llamó mucho y me conmovió mucho el gesto además que ella tuvo con la mamá, la cercanía, la forma de conversar, esa empatía que además las personas la manifiestan en un momento tan doloroso, tan doloroso. Y qué lindo que se haga en esos momentos que no son públicos. ¿Me explico?

¿Qué le parece que se le emplace a ella por el problema de la seguridad? Se habló incluso de una acusación.

Mira, la acusación constitucional es una facultad que tienen todos los que tenemos acá en el Congreso. Yo creo que de repente las situaciones suceden justamente para tratar de quebrar la gestión, para tratar de debilitar. Yo creo que a veces la oposición dice mucho en el sentido de que hay que avanzar en temas de seguridad, y yo creo que se ha avanzado, o se ha intentado avanzar. Tenemos elementos que son de este tiempo también, que no son la misma realidad que nosotros teníamos hace cinco o seis años atrás, o cuando yo entré en 2018, el tema de seguridad no estaba en la cúspide de las necesidades y de las demandas sociales.

¿Cree que se ha podido manejar bien?

Eso es de parte del gobierno. No digo que si bien o mal, yo creo que es un tema complejo al que sí se le ha puesto mucho énfasis y trabajo. Lo que pasó, por ejemplo, hace poco, que es la detención de esas 34 personas ligadas al tren de Aragua, y eso es una gestión que yo creo que nadie pensó que se iba a poder realizar. Si las cosas no son de un día para otro, entonces es fácil cuando tú estás en la vereda del frente como oposición, criticar todo, porque se critica lo que se hace y se critica lo que no se hace.

Entre Bachelet y Tohá, porque Bachelet ahora está subiendo en las encuestas, ¿quién cree usted que debiese ser la candidata?

Yo creo que la expresidenta Bachelet ha sido súper clara en que dice que hay que renovar los liderazgos, siendo un gesto generoso de parte de ella. Yo creo que ese pase, por decirlo de alguna manera, de forma natural, si tú me preguntas, debería ser a la ministra Tohá. Ya independiente de las encuestas, en el fondo, bajo la lógica de renovación porque las encuestas son muy variables y mutan de acuerdo a muchas condiciones.

¿No les cree?

Un día mi papá, que hoy tiene 91 años, me dijo “siempre los presidentes cuando están terminando sus periodos suben en las encuestas. Me lo dijo como en mi primer año, que era de oposición en el gobierno anterior y me explicaba por qué. Me decía porque se liberan muchos recursos, y porque la gente empieza a hacer como un mea culpa de que a lo mejor fui muy dura. Bueno, me hizo todo un análisis, él era una persona muy política, fue dirigente en su época. Y yo creo que eso de las encuestas es muy variable de acuerdo a la fecha, de acuerdo al mes del año, de acuerdo a qué intereses políticos también tienen ciertos sectores. Entonces, desgraciadamente, el país es chaquetero, nosotros somos un país que nos cuesta aceptar que abrazamos mucho a las personas cuando están mal, pero no las felicitamos cuando les va bien. Entonces, yo creo que hay que también reconocer las debilidades y las fortalezas. Insisto, es un ministerio que es profundamente complejo, profundamente complejo que ella y su equipo ha liderado muy bien, de hecho.

Estuvo apoyando la candidatura Rodrigo Mundaca, incluso antes de que en el fondo se fueran a definir y se fueran a inscribir los candidatos. ¿Qué le pareció toda esta división que hubo en un momento en torno a esa candidatura, los tres candidatos de la izquierda hoy y cómo cree que vaya a funcionar?

Siempre es ideal ir unidos, porque obviamente hay mayor concentración de votos, pero yo creo que la ventaja es que obviamente el gobernador tiene un camino que es innegable. Y también el tema de la ejecución presupuestaria, que tengo entendido que es el gobierno regional que mayor ejecución presupuestaria ha logrado a nivel nacional. Y además, entre otros temas de todos los que veo como diputada, porque ahora estamos impulsando un proyecto que es muy, muy, muy potente, que tiene que ver con el patinódromo para la región de Valparaíso, por fin conseguimos, con el alcalde Calderón de Quillota, el terreno con las medidas reglamentarias y el gobernador Mundaca lo comprometió como un proyecto más de inversión, de los miles de millones que han invertido acá en deporte, y eso es profundamente significativo.

A propósito del gobernador Mundaca, ¿es cierto que ustedes son o fueron pareja?

Esas cosas son del ámbito privado…

Pero es un secreto a voces…

No, pues, son del ámbito privado. Yo tengo mi vida privada muy, muy, muy privada. Y estas cosas son del ámbito privado.

¿Usted buscará ser candidata a senadora? Porque se están abriendo varios espacios en el Senado el próximo año.

Yo creo que hay una cosa que es muy relevante, creo, para las personas a quien represento. El distrito seis es el distrito más grande de Chile, son 26 comunas, toda la región de Valparaíso son 38 comunas. Es un territorio muy grande, muy grande. Hemos tenido mucha presencia, harta gestión, harto respeto por parte de las personas. Afortunadamente, ya hoy día, cuando uno llega a distintos espacios, hay mucho cariño. Y yo siempre creo que es porque me recuerdan quizás por el personaje de televisión, pero yo creo que hubo una linda fusión ahí entre personaje, cariño y también el intenso trabajo que hacemos en el territorio. Y las personas me empezaron a preguntar y de repente entre tanto terreno esas cosas que tú de repente casi ni consideras, te estoy hablando hace dos años atrás, no de ahora, me empiezan a preguntar o a decir que yo debería postular al Senado el próximo año. Entonces te estoy hablando del próximo año, pero esto me lo plantearon, no sé, hace dos años atrás por primera vez. Y son decisiones súper complejas de hacer. Pero yo creo que hay un plus que yo creo que las personas lo valoran mucho, y es que yo soy de la región, yo soy lo que te decía, nacida y criada acá. Y siempre el llamado es a que quienes representen un territorio tienen que ser del territorio, no venir de otros lugares porque quizás se les termina su periodo. Y la región de Valparaíso, que es donde está el Congreso, es un territorio de tierra fértil, muy atractivo para tener una continuidad política o laboral, o como tú quieras llamarlo. Pero a mí me parece que nosotros tenemos que ser respetuosos con quienes representamos…Yo no me voy a ir a otra región porque no tenga posibilidades de postular, por ejemplo, entonces me parece que es súper mezquino pensar en que yo tengo que ir a un territorio sólo para darle continuidad a mi carrera política. A mí el partido me dio su apoyo irrestricto.

¿Entonces va?

Decir ya, sí… es que ahora estamos netamente concentrados en las municipales, en nuestros candidatos y candidatas. El partido ya prestó su apoyo y son cosas que tenemos que decidir, conversar, y conversar con las comunidades, con las organizaciones, también.

