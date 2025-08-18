El drama de una bebé de 19 días: Madre la sustrae de un hospital en Coronel tras perder su custodia

Carabineros de la Región del Biobío ha activado un amplio operativo de búsqueda para dar con el paradero de una bebé de 19 días que fue sustraída por su madre y un hombre desde el Hospital de Coronel. La situación, catalogada por las autoridades como de alta gravedad, se produjo luego de que la mujer, que no tenía la custodia legal de la menor, se la llevara por la fuerza.
El incidente, que incluyó la agresión a un matrón, se produjo cuando la mujer, que no contaba con la tuición legal, se llevó por la fuerza a la lactante de 19 días. Carabineros ha desplegado un intenso operativo de búsqueda en la zona.
En conversación con T13 el Mayor Merino de Carabineros, sostuvo que los implicados llegaron al servicio de urgencias del hospital y, al encontrar a la bebé, actuaron de forma violenta para llevarse a la menor.
En medio de la acción, el hombre que acompañaba a la madre empujó a un matrón, lo que permitió a la pareja escapar rápidamente del recinto a bordo de un auto. La policía confirmó que la madre había perdido la tuición legal de la lactante, por lo que su sustracción es un acto ilegal que pone en riesgo la vida de la recién nacida.
Las diligencias se centran en las comunas de Coronel y San Pedro de la Paz, donde Carabineros está vigilando tres domicilios de familiares que podrían haber ayudado en la fuga.
La rápida movilización de las policías y las autoridades de salud responde a la extrema vulnerabilidad de la menor, que por su corta edad requiere de cuidados y monitoreo constante. El objetivo principal del operativo es dar con la bebé a la brevedad posible para asegurar su salud y poner fin al dramático incidente.
PURANOTICIA