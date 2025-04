El desgarrador relato de niño maltratado por su madrastra en Iquique: "Estuve seis días sin comer y tres sin tomar agua"

Surgen nuevos antecedentes del caso del niño de 13 años maltratado por su madrastra en la ciudad de Iquique, como el relato del propio menor sobre las miserables condiciones en la que vivía.

Durante la audiencia, la fiscal Camila Albarracín leyó el relato del niño donde detallaba las condiciones en que vivía: “Yo pasaba frío. A veces me tiraba sin polerón, sin nada. No me dejaba entrar al baño. No me podía bañar”, contó.

Así también, detalló que “a veces pasaba meses sin bañarme. En una oportunidad estuve seis días sin comer y tres sin tomar agua”.

Respecto de los castigos que recibió, el menor de edad contó que “al principio era con chancletas, pero después fue hasta con palos. Me decía que era tonto, inútil, que me odiaba, que nadie me quería y que no tenía mamá”.

Según la causa, el niño pesaba 39 kilos al momento de ser rescatado, presentaba desnutrición severa y debía defecar en botellas. Además, la fiscal Paula Arancibia reveló que la madrastra lo obligaba a dormir en el patio y lo insultaba con frases como “nadie te quiere” o “te gusta que te violen”.

Cabe señalar que tras la denuncia, la mujer de 51 años fue formalizada por homicidio frustrado reiterado y maltrato habitual, acusada de golpear al menor con martillos y quemarlo con una plancha, entre otros vejámenes.

