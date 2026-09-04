Ejército de Chile pone a prueba sus capacidades en Magallanes con ejercicio «Jaukén 2026»

En condiciones de temperaturas bajo cero y fuertes ráfagas de viento, efectivos del Ejército desarrollaron en Magallanes el despliegue “Jaukén 2026”, que en idioma Selknam significa "fuego". Estas maniobras se realizaron en paralelo al "Navy Day" de la armada en el estrecho.

El "Jaukén" se llevó a cabo en todos los campos de instrucción que posee la V División de Ejército en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, esto es, Infantería, Caballería Blindada, Artillería, Ingenieros y Telecomunicaciones.

“Nos estamos entrenando bajo las condiciones climáticas acordes a esta zona de empleo y bajo el período de entrenamiento de combate. Han sido jornadas donde se ponen a prueba la eficiencia de los sistemas y del personal”, comentó el mayor Nicolás Mackinnon, de la 4ta. Brigada Acorazada “Chorrillos”.

En el ejercicio también participaron efectivos del Regimiento N°6 “Chacabuco”, quienes arribaron a Punta Arenas, luego de zarpar desde el puerto de Talcahuano a bordo de una barcaza de la Armada de Chile.

El Ejército destacó la operatividad que existe entre las instituciones de la Defensa Nacional. Durante las jornadas de navegación, los "chacabucanos" estudiaron la zona donde se iban a emplear y se entrenaron en todas las tareas inherentes a su accionar

Además, el Ejército ejecutó dos evacuaciones aeromédicas simultáneas desde distintos puntos de la región de Magallanes, integrando capacidades de la macrozona de Salud “Punta Arenas”, de la V División de Ejército, del Pelotón de Aviación “Punta Arenas” y la red asistencial regional.

Cabe hacer presente que las maniobras combinaron helicópteros y aviones, atención sanitaria y transporte terrestre, permitiendo comprobar procedimientos de coordinación, traslado y recepción de evacuados en un escenario operacional.

PURANOTICIA