Dramático: Detienen a una joven de 16 años tras ser acusada de matar a su madre en Puerto Varas

Una adolescente de 16 años será formalizada este domingo por parricidio, luego de que su madre, una mujer de 33 años, la encontraran sin vida el pasado jueves 30 al interior de un domicilio en Puerto Varas.

Según informó Mega, la menor, que se mantuvo prófuga por dos días fue detenida este sábado en la tarde por la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI en el centro de Puerto Montt y se le acusa de haber asesinado a su madre.

El comisario Carlos Saavedra, de la BH de Puerto Montt, confirmó que tras las diligencias, se estableció que la causa de muerte fue un traumatismo craneofacial por un proyectil balístico.

“Resultado del trabajo del sitio del suceso y reconocimiento externo del cadáver se pudo determinar como causa probable del fallecimiento un traumatismo craneofacial por proyectil balístico de tipo homicida, causa que posteriormente es corroborada mediante la necropsia realizada en el Servicio Médico Legal de Puerto Montt”, detalló.

Mediante el empadronamiento de testigos, entrevistas, análisis de elementos tecnológicos, se logró determinar que la dinámica del crimen, por lo que establecieron que se trata de un parricidio.

Tras la detención de la menor, la imputada será trasladada este domingo al Juzgado de Garantía de Puerto Varas para su control de detención y formalización.

PURANOTICIA