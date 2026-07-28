Incautan 271 kilos de drogas en dos procedimientos en la región de Antofagasta y dos imputados quedan en prisión preventiva

Las incautaciones de drogas no decaen en la región de Antofagasta. A los decomisos informados la semana pasada, se sumaron durante las últimas horas dos nuevos procedimientos que permitieron la incautación de 271 kilos de sustancias ilícitas, así como la detención de dos imputados chilenos.

El primero de ellos se originó cuando carabineros que realizaban controles vehiculares en la salida sur de Calama e intentaron fiscalizar un vehículo tipo furgón, cuyo conductor, sin embargo, no acató las instrucciones del personal y se dio a la fuga.

Tras un seguimiento controlado, el personal policial ubicó minutos más tarde el vehículo estacionado a un costado de la ruta, sin sus ocupantes, descubriendo en su interior 212 paquetes contenedores de marihuana, con un peso total de 227 kilos 400 gramos de droga.

Casi simultáneamente en el sector fronterizo de la región, carabineros del Retén Ascotán controlaron en un vehículo que se desplazaba por la ruta 21CH, con dos ocupantes en interior, quienes al interior de bolsos transportaban 41 kilos 500 gramos de pasta base y 2 kilos 500 gramos de ketamina, por lo que fueron detenidos.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que ambos procedimientos son el resultado de las acciones de control y vigilancia que se han establecido en esta región, las que se desarrollan de manera constante, tanto en frontera, como en carreteras y al interior de las ciudades.

"En la región de Antofagasta, las instituciones del Estado han construido una barrera contra el tráfico de drogas, una barrera que opera los 365 días del año, las 24 horas del día. No hay momento del día o de la noche que no estemos observando, y eso es algo que deben tener muy presente las organizaciones criminales que pretenden ingresar sus cargamentos a nuestro país", manifestó el fiscal.

Los detenidos fueron formalizados por la Fiscalía de Calama por el delito de tráfico de drogas y, por petición del Ministerio Público, quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva, con un plazo de investigación de 120 días.

Cabe hacer presente que este año en la región de Antofagasta se han incautado casi 52 toneladas de drogas y, si se considera el periodo que se extiende desde octubre de 2023, los decomisos totales superan las 117 toneladas.

PURANOTICIA