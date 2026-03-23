Dos sismos de menor intensidad se percibieron en la región de Tarapacá: SHOA descartó tsunami para las costas de Chile

Dos sismos de menor intensidad se percibieron durante la noche de este lunes en la región de Tarapacá.

El Centro Sismológico Nacional indicó que el primero de estos se registró a las 20:03 horas y tuvo una magnitud de 4.6, localizándose a 85 kilómetros al oeste de Iquique.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) indicó que las características de este temblor no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.​

El segundo sismo se produjo a las 20:18 horas con una magnitud de 3.4, localizándose a 84.22 kilómetros al suroeste de Pisagua.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred.

Las intensidades en escala de Mercalli:

Alto Hospicio: III

Iquique: III

La Tirana: III

Pozo Almonte: III

PURANOTICIA